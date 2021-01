Daily Deal Oculus Quest 2 : en promotion aujourd'hui, un jeu de renovation de maisons et deux packs Rétro et Adrénaline ! (24/01/2021)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédentes soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Le jeu du jour est offre la possibilité de rénover virtuellement des maisons. Il faut arriver à donner de la plus-value à ses chantiers pour arriver à s'enrichir. Voix en anglais mais les menus sont en français et les explications dispensées sous forme de dessins. Pour rappel, notre référencement des jeux Quest 1 et Quest 2 en français est ici.

Pendant les soldes, il y a en plus des packs de deux jeux en promotion :

L'offre pour les Duo Packs est valable pour les achats sur Oculus.com entre le 22 janvier 2021 à 19 heures et le 29 janvier 2021 à 19 heures. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.