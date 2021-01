DC Universe Online : un portage PS5 annoncé et une infographie avec des chiffres renversants pour les 10 ans

Sans pour autant faire énormément de bruit chez le grand public, DC Universe Online est l'un des MMO les plus populaires de ces dernières années. D'ailleurs, le jeu est officiellement sorti le 19 janvier 2011, et s'apprête à fêter ses 10 ans avec moult célébrations au cours de l'année. Il célèbre déjà ce cap avec une longue infographie, dans laquelle nous apprenons qu'il y a eu plus de 27 millions de joueurs inscrits au cours des 39 Épisodes conçus par Daybreak Game Company.

Plusieurs cadeaux peuvent être récupérés par les fans avant le 31 janvier, comme un Character Advance pour passer instantanément au CR290, le compagnon de combat Paradox Gazer, deux emotes pour lancer des feux d'artifice, deux emblèmes spéciaux, ou encore le nouveau style Restored Shim'Tar Regalia. Les abonnés peuvent eux débloquer un Pack Chroma Néon Anti Matière, l'équivalent de 220 000 XP d'artefact, une cache d'artefact, un jeu de catalyseur d'artefact, un détecteur de métaux et 4 sceaux de préservation, et profiter de 20 % de réduction sur les objets de la boutique au lieu des 10 habituels.

Mais la meilleure nouvelle, c'est qu'un portage next-gen est prévu pour la fin de l'année 2021, avec un client natif PS5 techniquement plus poussé que la version rétrocompatible. Le free-to-play bénéficiera à cette occasion d'améliorations graphiques grâce à « des combinaisons d'améliorations artistiques et du moteur pour vraiment faire briller le jeu ». Vous relèverez qu'aucun portage Xbox Series X | S n'est mentionné à cette heure, même si DC Universe Online est bien évidemment jouable sur cette plateforme dans sa version Xbox One.

Avant cela, Daybreak travaillera à des optimisations du gameplay pour étoffer l'expérience tout en la rendant plus accessible aux néophytes. Il ne sera donc pas trop tard pour rejoindre ce MMO qui en a déjà convaincu beaucoup. Si vous aimez l'univers DC, vous pouvez retrouver les 7 derniers films en Blu-ray dans un coffret à 30 € sur Amazon.fr.

