DC Universe Online : les versions PS5 et Xbox Series X et S reconfirmées avec une nouvelle période de sortie

Après plus de 12 ans d'existence, l'infatigable DC Universe Online est toujours dans la course, avec des extensions régulières et une communauté toujours présente sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Un portage PS5 devait avoir lieu fin 2021, mais a finalement pris beaucoup plus de temps que prévu.

Daybreak Game Company vient de confirmer que la version next-gen du free-to-play est prévue pour la saison des fêtes de fin d'année, donc quelque part entre l'automne et l'hiver prochain. Et bonne nouvelle, en plus de l'édition PS5 native, une version Xbox Series X|S est aussi prévue pour la même période.

Les développeurs en ont profité pour plancher sur des améliorations de l'optimisation et de la qualité de vie, qui impacteront l'ensemble des joueurs dès les mois qui viennent. L'expérience sera encore jouable en cross-play et pourra aussi bien être commencée que continuée sur ces nouvelles plateformes, qui font déjà tourner sans soucis les moutures PS4 et Xbox One via la rétrocompatibilité.

En plus des gains de performances constatés en jouant nativement sur le matériel le plus récent et le plus performant, l’équipe travaille également sur des améliorations du gameplay et de la qualité de vie. Cette initiative est une entreprise à long terme qui est déjà en cours. Vous verrez certaines de ces améliorations lancées au cours des prochains mois avant la sortie sur les nouvelles consoles, certaines d’entre elles au lancement, et d’autres suivant au cours de l’année prochaine. Restez à l’écoute pour une prochaine mise à jour avec plus d’informations. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce que cela signifie pour jouer à DCUO avec vos amis, et laissez-nous vous assurer tout de suite que si vous choisissez de passer aux dernières consoles ou de rester sur votre console actuelle, vous jouerez toujours sur les mêmes serveurs avec vos mêmes personnages et amis, et avec tous vos achats et réalisations intacts. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter avec le même compte PSN ou Xbox une fois que vous avez téléchargé le jeu sur votre nouveau système.

Avant cela, la communauté pourra découvrir la nouvelle extension Episode 46: Justice League Dark Cursed en octobre, qui continuera l'histoire de l'Episode 34: Justice League Dark avec un raid, des missions en monde ouvert, du contenu solo, des défis classiques et d'élite, des récompenses spéciales, et des passages à l'écran de Batman, Wonder Woman, Zatanna, John Constantine, Deadman, Hecate et plus encore. De quoi vous donner envie de relancer votre partie ou débuter l'aventure en cours de route ?