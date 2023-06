Dead Game Hotel : SWERY, concepteur de Deadly Premonition, annonce un jeu VR décalé

Hidetaka Suehiro, connu aussi sous le pseudonyme SWERY, avait su faire frissonner les joueurs du monde entier avec Deadly Premonition. Son studio, White Owls, est actuellement en train de travailler sur une nouvelle production qui nous plongera dans un univers étrange en réalité virtuelle, Dead Game Hotel. C’est durant le Meta Quest Gaming Showcase que nous avons eu droit à une première bande-annonce quelque peu décalée.

Par ailleurs, la firme stipule :

Comme la plupart des travaux de SWERY, la bande-annonce de Death Game Hotel est un peu bizarre, dérangeante et très intrigante. Lancez-vous dans un mode histoire prenant qui vous demandera de jouer littéralement avec votre vie, en pariant non seulement des jetons, mais aussi vos membres, avec des conséquences potentiellement… mortelles. Vous pourrez également vous amuser en ligne, en jouant à la Goblet of the Reaper et au Death Poker avec (et jusqu'à) cinq autres joueurs venus du monde entier. Gardez un œil sur vos adversaires ! Leurs mouvements peuvent être révélateurs.