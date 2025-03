Death Stranding : une série de concerts Strands of Harmony World Tour annoncée

Cette nuit, Kojima Productions et PlayStation ont enfin levé le voile sur la date de sortie de Death Stranding 2: On the Beach, diffusant au passage une longue vidéo dont le créateur japonais a le secret. Le panel de la SXSW 2025 a également donné lieu à une autre annonce pour le moins sympathique et qui s'inscrit dans la tendance actuelle, à savoir proposer une tournée de concerts Strands of Harmony World Tour centrée sur l'univers de la licence. Pas moins de 19 grandes villes à travers le monde vont donc être connectées aux musiques de Ludvig Forssell, Low Roar et d'autres artistes ayant participé aux deux projets. Comme dans d'autres évènements du genre, les évènements des jeux seront montrés au public au travers de vidéos synchronisées sur les morceaux joués. Que les fans se rassurent, ils auront quelques mois pour terminer le deuxième volet, du moins sur PS5. Pour le coup, cela pourrait laisser sur la touche ceux qui attendent une sortie sur PC, voire à l'avenir sur Xbox comme le premier.

Vous trouverez ci dessous la liste des 19 concerts prévus, dont un qui prendra évidemment place dans la capitale française :

Sydney Opera House - Sydney - 8 novembre 2025 ;

Eventim Apollo - Londres - 16 novembre 2025 ;

Dolby Theatre - Los Angeles - 22 novembre 2025 ;

Shanghai - 28 novembre 2025 ;

Bangkok - 30 novembre 2025 ;

Esplanade Concert Hall - Singapoure - 2 décembre 2025 ;

Gwangwoon University Donghae Arts Center - Séoul - 6 décembre 2025 ;

New Jersey Performing Arts Center (NJPAC) - Newark - 13 décembre 2025 ;

Tempodrom - Berlin - 15 janvier 2026 ;

Salle Pleyel - Paris - 17 janvier 2026 ;

; Teatro Dal Verme - Milan - 19 janvier 2026 ;

Paramount Theatre - Seattle - 4 février 2026 ;

Auditorium Theatre - Chicago - 7 février 2026 ;

Pacifico Yokohama - Yokohama - 23 février 2026 ;

Grand Cube Osaka - Osaka - 28 février 2026 ;

Bass Concert Hall - Austin - 7 mars 2026 ;

Symphony Hall - Boston - 9 mars 2026 ;

Salle Wilfrid-Pelletier - Montréal - 26 mars 2026 ;

Meridian Hall - Toronto - 28 mars 2026.

Enfin, Hideo Kojima et le compositeur Ludvig Forssell ont partagé quelques mots sur le site de la tournée :

Je suis vraiment ravi que la musique de DEATH STRANDING ait trouvé un écho auprès des fans du monde entier, faisant de cette tournée mondiale une réalité. La musique représente 80 % de ce qui touche les gens émotionnellement. Dans DEATH STRANDING, elle joue un rôle crucial dans la création de l'atmosphère du jeu et dans l'évocation des émotions des joueurs. J'espère que les chansons, qu'elles soient jouées dans des moments de solitude ou qu'elles évoquent un spectacle cinématographique, toucheront vos cœurs. - Hideo Kojima C'est un honneur et un privilège de faire partie de DEATH STRANDING et de voir la musique de ce projet atteindre un public en direct. La musique de DEATH STRANDING s'étend des ballades intimes au synthwave, jusqu'aux hymnes orchestraux culminants et j'ai hâte de donner vie à cette expérience musicale éclectique avec des arrangements visant à élever chaque morceau dans un cadre orchestral complet. J'espère également que nous pourrons vous emmener dans un voyage avec Sam à mesure que l'histoire et la musique évoluent du premier volet à sa suite. - Ludvig Forssell

La vente des tickets débutera le 12 mars via le site déjà mentionné.

