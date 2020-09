NVIDIA : DLSS 8K pour Control et Death Stranding, Reflex pour Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, voici les nouveaux drivers

NVIDIA vient de publier aujourd'hui ses nouveaux pilotes pour les cartes graphiques du constructeur, rajoutant notamment la prise en charge de la technologie Reflex pour Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty : Warzone. Il s'agit pour rappel d'outils de GPU et d'affichage G-Sync qui mesurent et réduisent la latence dans les titres compétitifs.

Pour les jeux un peu plus contemplatifs, NVIDIA inclut dans cette mise à jour des drivers un patch rajoutant le Mode DLSS 8K Ultra Performance à Death Stranding et Control, la technologie génère pour rappel une image en ultra haute résolution avec un rendu bien moins gourmand. Les joueurs ont ainsi accès aux options de DLSS Qualité, Équilibré, Performance et Ultra Performance.

Les pilotes de NVIDIA sont à télécharger dès maintenant sur PC via l'utilitaire GeForce Experience ou directement sur le site du constructeur. Vous pouvez acheter une GeForce RTX 2060 Super à 438 € sur Amazon.fr.