Destiny 2 : n'essayez pas d'y jouer sur Steam Deck ou vous serez bannis !

La semaine dernière est sorti l'extension La Reine Sorcière pour Destiny 2 et la Saison des Réincarnés, jusque là rien de surprenant. Dans le même temps a été lancé le Steam Deck, cet appareil faisant office d'hybride entre un PC et une console de jeu portable. Forcément, l'idée d'avoir le jeu de Bungie « dans la poche » et y jouer n'importe où dans de bonnes conditions a de quoi exciter (nous pouvons y jouer sur PSVita via Remote Play, mais c'est loin d'être optimal). Sauf que... ce n'est pas possible et si vous essayez de contourner le souci pour le lancer sur la machine de Valve, vous risquez d'être bannis !

La nouvelle aurait pu passer inaperçue auprès du grand public, à moins d'avoir un problème et d'aller fouiller, car la mention de cette sanction n'est présente que sur la page d'aide dédiée à Steam sur Bungie Help.

Steam Deck et Destiny 2 Destiny 2 n'est pas compatible avec Steam Deck ou tout autre système qui utilise le logiciel Proton pour Steam Play. Les joueurs qui tentent de lancer Destiny 2 sur Steam Deck ne pourront pas accéder au jeu et seront renvoyés vers leur bibliothèque de jeux après un court instant. Les joueurs qui tentent de contourner cette incompatibilité de Destiny 2 recevront un bannissement.

Mais pourquoi donc ce rejet du Steam Deck alors que Bungie souhaite que Destiny 2 reste jouable par le plus grand nombre et sur un maximum de plateformes, même après son rachat par Sony ? La réponse était évidente, le problème vient de BattlEye, la solution anti-triche qui a été mise en place l'an dernier, qu'utilise d'ailleurs aussi Fortnite, lui aussi non compatible avec la console de Valve. C'est donc dans un souci de sécurité que cette démarche a lieu, Linux offrant sans doute trop de failles possibles, et nous comprenons parfaitement que le studio a d'autres choses à faire que devoir gérer un souci qu'il peut éviter en n'autorisant tout simplement pas le lancement du jeu via SteamOS, surtout que le nombre de possesseurs de Steam Deck voulant jouer à Destiny 2 doit bien être faible par rapport à la communauté dans son ensemble.

Bref, si vous souhaitez profiter de Destiny 2 et de l'excellente extension La Reine Sorcière, ça se passe sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC sous Windows et Stadia. Gamesplanet propose ce nouveau contenu au prix de 35,99 €.