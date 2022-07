Detroit: Become Human - Tokyo Stories, un manga shōjo dans l'univers du jeu de Quantic Dream dévoilé

Quantic Dream planche actuellement sur Star Wars Eclipse, mais aussi selon les rumeurs sur des projets dénommés Spellcaster et Dreamland. C'est pourtant une autre de ses licences qui revient sur le devant de la scène cette semaine : Detroit: Become Human. Le jeu narratif nous contant l'histoire d'androïdes rebelles dans un futur proche va en effet avoir droit à un spin-off en manga.

Il s'appelle Detroit: Become Human - Tokyo Stories, est écrit par Kazami Sawatari (Chū Boss-san Level 99, Saikyou no Buka-tachi to Tomo ni Nishuume Totsunyuu!) et dessiné par Moto Sumida. Il nous contera une histoire parallèle à celle se déroulant à Détroit, en nous faisant suivre l'androïde Reina à Tokyo en 2038. Cette idole robotique est très populaire et a beaucoup aidé à la démocratisation des androïdes dans le pays. Mais alors que des robots commencent à laisser apparaître des émotions et une volonté propre, et que certains humains se plaignent de perdre leur emploi à cause de cette banalisation des androïdes, la vie de Reina et d'une jeune fille humaine va vite changer.



Detroit: Become Human - Tokyo Stories est publié sur Comic Walker, la plateforme de mangas gratuits de Kadokawa. Il s'agit donc d'un shōjo, dont le premier chapitre de 29 pages peut être lu en japonais à cette adresse. Pour le moment, l'accent semble clairement davantage mis sur les personnages que les beaux décors futuristes... Le prochain chapitre sera dévoilé le 19 août 2022, et à cette heure, aucune traduction en français ou même en anglais n'est prévue.

Pour les retardataires, Detroit: Become Human est disponible à partir de 28,78 € sur Amazon.fr.