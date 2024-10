Detroit: Become Human, 6 ans après, c'est toujours un succès

Quantic Dream n'a sorti aucun jeu vidéo depuis six longues années. Le studio français de David Cage nous a laissé en 2018 avec Detroit: Become Human, un jeu d'aventure narratif avec de nombreux choix qui influent sur le déroulé du scénario. Même après toutes ces années, le titre continue de séduire de nouveaux joueurs.

Le jeu comptait huit millions de ventes en janvier 2023, mais ce chiffre a évolué près de deux ans après. Sur X (ex-Twitter), le coprésident-directeur général et cofondateur de Quantic Dream Guillaume de Fondaumière a annoncé que Detroit: Become Human cumule désormais 10 millions de ventes sur Playstation 4 et PC. Il n'oublie pas de remercier tous ces joueurs :

Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux qui ont joué au jeu. Vous représentez tout pour nous et nous n'aurions pas pu atteindre cette incroyable étape sans chacun d'entre vous !

Quantic Dream développe actuellement Star Wars Eclipse, un titre annoncé en 2021 et qui sera un jeu d'action-aventure durant La Haute République. Les informations sont maigres, le lead writer a quitté le studio récemment, difficile de dire où en est le développement aujourd'hui. En attendant, vous pouvez retrouver Detroit: Become Human à 29,91 € sur Amazon ou 35,91 € sur Gamesplanet.

Lire aussi : TEST - Detroit: Become Human - Le jugement dernier