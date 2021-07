Detroit: Become Human dépasse les 6 millions de ventes

Detroit: Become Human est sorti à l'origine en mai 2018 exclusivement sur PlayStation 4, mais il a depuis eu droit à une version pour ordinateurs, d'abord sur l'Epic Games Store puis sur PC. Rien que sur la console de Sony, il s'était écoulé à trois millions d'exemplaires, un chiffre qui a désormais doublé.

L'année dernière, Quantic Dream annonçait qu'il avait vendu cinq millions d'exemplaires de Detroit: Become Human, et voilà que cette semaine, il affirme que le jeu s'est écoulé à plus de six millions de copies, sur PS4 et PC. Outre une édition collector pour ordinateurs hors de prix, le jeu n'a pas eu d'actualité depuis, mais il a quand même réussi à séduire de nouveaux joueurs.

Quantic Dream remercie donc six millions de fois tous les joueurs, qui attendent désormais de savoir ce que leur réservera le studio français à l'avenir. Vous pouvez retrouver la Quantic Dream Collection avec Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human à 44,99 € sur Amazon.