Detroit: Become Human, le collector a droit à son unboxing en vidéo

Detroit: Become Human est sorti en avril 2018 sur PlayStation 4, puis en décembre 2019 sur l'Epic Games Store et enfin en juin dernier sur Steam. Le jeu de Quantic Dream a déjà eu une belle vie, mais il est de retour ce mois-ci dans une énorme édition collector, uniquement sur PC, qui coûte un bras.

Cette édition collector de Detroit: Become Human inclut ainsi des pin's exclusifs, une carte avec un code de téléchargement pour la version numérique du jeu, et surtout une grosse statuette de Kara mesurant 27 cm de hauteur. Comme le montre la vidéo de déballage ci-dessus, la statuette dispose de bras articulés et d'un anneau de LED à sa base pour éclairer le personnage dans le noir. La boîte triangulaire sert également de présentoir.

S'il y a de quoi craquer pour cette édition de Detroit: Become Human, le prix va en refroidir plus d'un, elle est vendue 349,99 € sur Amazon.fr et chez Micromania.