Detroit: Become Human dépasse les 8 millions de ventes

Dernier jeu en date de Quantic Dream, bien connu pour The Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain ou encore Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human est pour rappel sorti en 2018 sur PlayStation 4 puis l'année suivante sur PC. Le titre comptait six millions d'exemplaires vendus en juillet 2021, et ce chiffre a depuis pas mal évolué.

Le studio français annonce aujourd'hui que Detroit: Become Human s'est écoulé à plus de huit millions de copies, sur ordinateurs et PS4. Rien que sur PC, le titre a séduit 2,5 millions de joueurs, et Quantic Dream précise bien que ces chiffres ne prennent pas encore compte les copies distribuées par les services d'abonnement. Guillaume de Fondaumière, directeur général délégué de Quantic Dream, commente :

L’année 2022 a été en tous points remarquable pour Quantic Dream. Elle nous a en particulier permis de réaliser une hausse importante des ventes de nos trois jeux historiques sur PC par rapport à 2021. Cette hausse, inhabituelle, confirme des résultats déjà excellents enregistrés sur les trois années précédentes. Le succès continu de Detroit: Become Human, mais aussi de Heavy Rain et Beyond: Two Souls, est à mettre au crédit de la qualité de ces titres, de leur attrait sur PC, ainsi que d’un travail consciencieux et dans la durée de nos équipes éditoriales. Nous sommes ravis de faire découvrir nos œuvres à un public toujours plus large et plus jeune, et sur tous les continents. Nous constatons d’ailleurs fin 2022 un niveau de Wishlist record sur ces trois titres, ce qui nous laisse entrevoir une année 2023 tout aussi exceptionnelle.

Pour rappel, Quantic Dream a été racheté par NetEase et développe actuellement Star Wars Eclipse, un jeu d'action et d'aventure attendu à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver Detroit: Become Human à 35,91 € sur Gamesplanet.