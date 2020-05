Detroit: Become Human, la Collectors' Edition détaillée par Amazon, avec un prix qui fait mal

En début de semaine, Quantic Dream a tenu son premier livestream sur Twitch, l'occasion pour le studio français de célébrer l'anniversaire de plusieurs de ses jeux, d'annoncer la venue de Heavy Rain, Beyond: Two Souls et Detroit: Become Human sur Steam, et de dévoiler brièvement une Collectors' Edition pour son dernier jeu en date.

Jusqu'ici, nous savions seulement que cette édition collector inclura une statuette de Kara de 27 cm, avec des bras articulés et un système de LED. Mais Amazon.de vient de lister dans sa boutique cette Collectors' Edition de Detroit: Become Human, qui comprendra donc la statuette de Kara, des pin's et un code pour télécharger le jeu, inscrit sur une carte holographique. Le tout est livré dans une belle boîte triangulaire qui sert également de présentoir pour la statuette, mais il est clair que le contenu est un peu léger, et le prix pique : Amazon.de demande 349,99 € pour précommander Detroit: Become Human en Collectors' Edition, et ne livre même pas en France. La date de sortie est quant à elle fixée au 30 octobre 2020 d'après le revendeur.

Quantic Dream n'a pas encore officialisé l'information, et si le contenu est sans doute définitif, il reste à espérer que le prix soit une erreur, ou que la statuette soit vraiment de très bonne qualité pour justifier un tel montant. Pour rappel, Detroit: Become Human est déjà disponible en version physique sur PC, au prix de 39,99 €.