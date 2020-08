Detroit: Become Human, un nouveau cap de ventes dépassé, merci la version PC

En un peu plus d'un an, Detroit: Become Human s'était écoulé à plus de 3 millions d'exemplaires sur PS4. Cela représentait alors un très joli score, même pour une production Quantic Dream alors à destination exclusive de la console PlayStation. Le projet a depuis connu une seconde jeunesse sur PC à l'occasion des portages des trois derniers jeux du studio français.

C'est en décembre 2019 que Detroit: Become Human a débarqué sur l'Epic Games Store, avant d'avoir droit à sa version Steam en juin dernier. Cela s'est-il ressenti sur les ventes du titre ? Oui, et pas qu'un peu ! Quantic Dream vient d'annoncer que le jeu avait dépassé le cap des 5 millions de ventes, et l'édition pour ordinateur personnel n'y est pas pour rien.

Voilà qui devrait encourager l'équipe dans son nouveau projet visant à produire des expériences multiplateformes. D'ailleurs, des annonces concernant ses futurs jeux devraient arriver bientôt, à en croire David Cage. En attendant, la version PS4 de Detroit: Become Human est disponible à partir de 23,50 € chez Amazon.