RUMEUR sur Quantic Dream : plus de détails sur Star Wars Eclipse et les projets Dreamland et Spellcaster

Longtemps partenaire de PlayStation, Quantic Dream s'est depuis peu mué en éditeur et auto-éditeur, pour se laisser la liberté d'amener ses projets sur les plateformes de son choix. Il a pour le moment seulement annoncé Star Wars Eclipse, mais les rumeurs veulent qu'il planche aussi sur un jeu inspiré de la démo The Dark Sorcerer.

AccountNGT, qui avait évoqué ce dernier titre en premier, sévit de nouveau en partageant des informations sur les projets à venir du studio. Ce jeu dérivé de The Dark Sorcerer s'appellerait donc Dreamland (une information appuyée par Tom Henderson) et se déroulerait dans un univers de dark fantasy humoristique. L'histoire serait non linéaire et interactive, elle qui aurait été écrite par David Cage en personne. Le projet serait mené depuis Paris depuis 2018 ou 2019, avec pour objectif de le sortir avant Star Wars Eclipse sur PC et consoles en cross-generation : PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S seraient donc actuellement visées.

Un jeu mobile dont le nom de code serait Spellcaster serait aussi en développement depuis 2019, avec le moteur Unity. Il s'agirait d'un jeu de cartes également créé par une unité parisienne.

Recap of everything I know on Quantic Dream's next projects



1. Star Wars Eclipse



- Action-Adventure

- Based on interactive storytelling

- Open World

- Quantic Dream Montreal is working on multiplayer, gameplay and level design aspects pic.twitter.com/4sQjzTFzoI — AccountNGT (@accngt) January 29, 2022

Enfin, Star Wars Eclipse. Il s'agit d'un jeu d'action-aventure open world également doté d'une histoire interactive basée sur des choix. Une bonne partie de l'équipe parisienne plancherait sur le projet depuis début 2021, et particulièrement sur les cinématiques, l'histoire, la direction artistique et le moteur, tandis que Quantic Dream Montreal s'attarderait sur le multijoueur compétitif, le gameplay et le level design. Il serait ambitieux et original, mais son processus créatif serait compliqué, en raison de fonctionnalités qui doivent être intégrées ou modifiées dans le moteur de jeu, du nombre de personnages jouables plus importants que les précédents jeux du studio et d'un scénario toujours en cours d'écriture. Il mêlerait fortement l'action et la narration avec des inspirations comme Star Wars Jedi: Fallen Order et The Last of Us en tête. Sa sortie serait lointaine, très lointaine, notamment en raison de la difficulté à recruter (les déboires judiciaires n'y seraient pas pour rien), mais les PS5, Xbox Series X|S et PC seraient dans le collimateur.

Patience sera donc de mise pour en découvrir davantage à son sujet, mais Dreamland pourrait nous occuper d'ici là. En attendant d'en savoir plus, Detroit: Become Human est disponible à partir de 26,25 € sur Amazon.fr.

