Dustborn : Quantic Dream éditera le jeu, un nouveau teaser partagé

En juin dernier, lors du Futur Games Show, Red Thread Games dévoilait Dustborn, un jeu d'aventure avec des graphismes inspirés des romans graphiques qui nous emmènera aux États-Divisés pour un roadtrip qui promet d'être original. Le studio n'est pas jeune, il est connu pour Dreamfall Chapters et Draugen, mais il a quand même trouvé un éditeur pour Dustborn.

Et cet éditeur, il est français, il s'agit en effet de Quantic Dream, développeur de Heavy Rain, Detroit: Become Human ou encore Omikron: The Nomad Soul, l'équipe parisienne est très contente de participer à ce projet, comme l'explique le directeur général délégué Guillaume de Fondaumière :

Nous sommes très heureux d'accompagner l'équipe de Red Thread Games sur ce très beau projet. Nous avons été captivés par l'ambition de Dustborn, son originalité visuelle et son gameplay, ses personnages hauts en couleur et les thématiques qu'il aborde. Notre objectif en tant qu'éditeur est de leur permettre d'exprimer leur vision de la meilleure manière possible et de la partager ensuite avec le plus grand nombre. Quantic Dream mettra en particulier à la disposition de Red Thread Games ses propres moyens techniques et éditoriaux.

Ragnar Tørnquist, directeur artistique de Dustborn, rajoute :

Quantic Dream partage notre passion et notre amour pour les grandes histoires et les récits interactifs. Il était essentiel pour nous de travailler uniquement avec quelqu'un qui comprenait et appréciait vraiment notre vision pour ce jeu, et nous n'aurions pas pu demander un meilleur partenaire pour nous aider à apporter Dustborn aux joueurs du monde entier.

Dustborn se déroulera pour rappel dans une Amérique dystopique et suivra l'aventure de Pax, une ancienne détenue possédant des pouvoirs surhumains, qui parcourra le pays avec une bande d'amis également marginaux pour livrer une cargaison à l'autre bout du pays, brassant des thématiques comme la désinformation, le poids des mots, l'amitié, l'amour et l'espoir. Une aventure qu'il sera possible de découvrir l'année prochaine sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X et S. Vous pouvez retrouver des accessoires pour PS5 sur Amazon.fr.