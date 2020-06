Dustborn : un séduisant jeu d'aventure aux États-Divisés d'Amérique annoncé sur PS5, Xbox Series X et PC

Red Thread Games, développeur de Dreamfall Chapters, a profité de la scène du Futur Games Show pour dévoiler un alléchant jeu d'action-aventure à la troisième personne en solo. Dustborn nous invitera à prendre part à un roadtrip riche en rebondissements dans une Amérique « post-infodémie » colorée et dangereuse, de la Californie à la Nouvelle-Écosse. Nous y suivrons un groupe de parias chargé de délivrer un mystérieux paquet à l'autre bout de ces États-Divisés d'Amérique.

La première bande-annonce et quelques scènes de gameplay témoignent déjà d'une expérience très originale, rien que par sa direction artistique inspirée des romans graphiques. Elle sera parsemée d'amour, d'amitié et de robots, et nous invitera même à utiliser le langage et des mots imaginés pour combattre et progresser.

BIENVENU AUX ÉTATS-DIVISÉS D'AMÉRIQUE

Nous sommes en 2030, trois décennies après la Diffusion. Vous incarnez Pax : ex-taularde, marginale, faussaire émérite et anomale, dotée de pouvoirs surhumains alimentés par la désinformation. Votre job : transporter un paquet à travers une Amérique divisée. Mais ce n'est pas une mission à entreprendre en solo. Les fanatiques Puritains sont à vos trousses, l'autoritaire Justice vous met des bâtons dans les roues, et vous êtes enceinte de quatre mois. Il vous faut de l'aide. Il vous faut une équipe. Au sein d'un groupe hétérogène de parias, dans lequel chacun dispose de pouvoirs étranges, vous devrez surmonter les nombres obstacles qui se dresseront sur votre route, usant de manipulation, de subterfuges, et parfois de force, pour atteindre votre destination finale et échapper à votre passé agité. VOUS NE POUVEZ RIEN SANS VOTRE CREW.

Recrutez et gérez votre groupe de marginaux turbulents : chacun vous apporte son lot de pouvoirs surprenants, d'histoires personnelles intrigantes, et de traits de caractère pas toujours très compatibles. Guidez ces fortes têtes avec vos paroles et vos actions, et utilisez leurs pouvoirs pour combattre vos poursuivants et surmonter les obstacles qui barrent votre chemin. Tâchez de rester soudés pour parvenir à faire face à une adversité surpuissante. UN ROADTRIP À TRAVERS UN CONTINENT DIVISÉ.

Embarquez dans un roadtrip à travers le continent, depuis la République Corporative de Pacifica jusqu'à la Nation Libre de Nouvelle-Écosse. Explorez des lieux variés, acceptez des missions inopinées et recrutez de nouveaux membres. Traversez les splendides paysages, restitués dans un style graphique coloré inspiré des romans graphiques, tout au long du votre trajet dans une nation marquée de manière irrévocable par la guerre civile, les mouvements migratoires massifs et le réchauffement climatique. MANIEZ DES MOTS COMME DES ARMES CONTRE VOS ENNEMIS ET VOS AMIS.

Imaginez des mots ayant une véritable puissance et capables de blesser vraiment. Combattez vos poursuivants avec ces mots de combat et utilisez la parole pour manipuler les gens avec le pouvoir de la désinformation. Découvrez, enregistrez et remixez des Echos arcanes pour fabriquer de nouveaux mots, et apprenez à manier un arsenal linguistique contre vos ennemis... et même vos amis. CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES Par les développeurs ayant créé l'épique Dreamfall Chapters et le mystérieux Draugen, ainsi que l'équipe créative à l'origine de The Longest Journey et The Secret World.

Explorez divers points de l'Amérique : un ancien centre de rééducation gouvernemental dans les terres sauvages de l'Oregon, une école abandonnée pour enfants surdoués dans le Nevada, un centre commercial désert dans l'Utah ou encore des usines de robots en ruine à Detroit, sans oublier la mystérieuse Zone d'Exclusion des Grandes Plaines, où d'étranges expérimentations se déroulent dans le sillage de la Diffusion.

Discutez avec votre équipe et d'autres personnages croisés en chemin grâce à un système de dialogue évoluant de manière dynamique et gérant les réactions émotionnelles, où vos choix impacteront sur vos l'état de vos relations.

Voyagez incognito en vous faisant passer pour un groupe de rock punk folk, et peaufinez votre couverture en apprenant à jouer une série de chansons originales autour du feu de camp... avant de faire vos preuves dans un épique affrontement de groupes !

Une vision dystopique bigarrée et originale de l'avenir, dépeinte dans un style « roman graphique » adulte et coloré supervisé par le directeur artistique Christoffer Grav (Dreamfall Chapters, Draugen), écrite par Ragnar Tørnquist (The Longest Journey, Dreamfall, The Secret World, Draugen) et proposant une bande-son électro teinté années 80 composée par Simon Poole, compositeur récompensé (Dreamfall Chapters, The Secret World, Draugen, Moons of Madness).

Dustborn est prévu pour 2021 et est annoncé sur PC via Steam, PS5 et Xbox Series X, sans date de sortie précise pour le moment.