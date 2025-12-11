Deus Ex Remastered est repoussé, les joueurs sont ravis !

Les fans ne sont pas près d'avoir un jeu vidéo Deus Ex inédit, Embracer ayant annulé un projet en développement chez Eidos Montréal. Cependant, l'éditeur a confié à Aspyr Media le soin de développer Deus Ex Remastered, une version modernisée du premier opus de la franchise. Un titre officialisé en septembre dernier qui devait sortir au début du mois de février 2026.

Deus Ex Remastered sera en retard. Ouf ?





Oui, « devait », car Deus Ex Remastered vient d'être repoussé à une date inconnue. Dans un bref communiqué, Aspyr remercie la communauté pour ses retours suite à l'annonce du jeu. Le studio va prendre en compte les remarques des joueurs et reporte le lancement afin d'améliorer Deus Ex Remastered. Les joueurs qui ont précommandé le titre vont être remboursés, et il faudra patienter pour avoir de nouvelles informations sur le site.

Les mods font mieux, gratuitement





Lors de son annonce, Deus Ex Remastered n'a enchanté personne. Les fans n'ont pas manqué de critiquer le rendu graphique d'un autre temps, le travail de remastérisation restait faible. Pire encore, certains mods gratuits font mieux sur PC ! Autant dire qu'Aspyr a du boulot pour contenter les fans de ce jeu culte, qui a fêté cette année ses 25 ans. En tout cas, l'annonce de ce report ne déçoit pas les joueurs, bien au contraire.

Pour les nostalgiques, Deus Ex : Game of the Year Edition est disponible à 6,99 € sur GOG.com, avec les mods GMDX et Revision.