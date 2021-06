Disgaea 6: Defiance of Destiny s'Ultra-Réincarne sur Switch dans sa bande-annonce de lancement

Les amateurs de jeux de rôle tactiques peuvent se réjouir, car c'est ce 29 juin que sort Disgaea 6: Defiance of Destiny sur Switch en Europe et Amérique du Nord. Cet épisode jouant toujours plus la carte de la démesure a donc eu droit à sa bande-annonce de lancement où nous retrouvons évidemment Zed et Beeko, mais aussi les divers alliés qui rejoindront l'équipe au fil de l'aventure, Pingredor, Marjolaine, Mélodia, Piyori et l'Overlord Ivhar.

Sinon, et pour rappel, le DLC Hololive est offert et peut donc être téléchargé depuis l'eShop, permettant de changer l'apparence et la voix de certains de nos personnages par celles de VTubeurs. Une vidéo le présentant en détail avait été diffusée plus tôt dans le mois, à voir ci-dessous. Quatre anciens protagonistes de la licence sont également intégrés d'office dans notre version.

Disgaea 6: Defiance of Destiny est donc disponible en exclusivité sur Switch par chez nous et peut être acheté 44,99 € sur Amazon. Vous pouvez tester la démo avant de vous laisser tenter.