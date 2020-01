Disintegration : des bêtas fermée et ouverte annoncées pour la fin du mois sur toutes les plateformes

Annoncé dans le courant de l'été 2019, Disintegration est le premier jeu de V1 Interactive, studio fondé par Marcus Lehto, co-créateur de Halo chez Bungie. Si le gameplay récemment diffusé vous a fait de l'œil, sachez qu'il vous sera bientôt possible d'essayer ce FPS futuriste.

En effet, V1 Interactive et Private Division viennent d'annoncer une bêta privée pour la fin du mois, qui sera suivie dans la foulée par une bêta publique ouverte à tous, et ce sur PS4, Xbox One et PC. Ces tests ont pour but de s'assurer que le jeu est stable, en plus de recueillir des commentaires. Voici les dates et horaires donnés :

Bêta privée Mardi 28 janvier à partir de 17h00 jusqu'à 8h59 le lendemain

Mercredi 29 janvier à partir de 17h00 jusqu'à 8h59 le lendemain Bêta publique Du 31 janvier au 1er février.

À cette occasion, deux modes multijoueurs seront jouables sur les trois prévus, Récupération et Contrôle, et sept équipages accessibles :

Dans Récupération , le premier mode de jeu, les joueurs s'affrontent en deux tours intenses au cours desquels une équipe tente de livrer une charge qui ne peut être transportée que par son équipage au sol , pendant que l'autre équipe se défend.

, le premier mode de jeu, , pendant que l'autre équipe se défend. Dans le deuxième mode de jeu, Contrôle , deux équipes tentent de s'emparer de plusieurs points névralgiques . Les joueurs doivent s'assurer que leur équipage au sol est en vie et dans la zone, car c'est la seule façon d'accumuler des points et de gagner le match.

, . Les joueurs doivent s'assurer que leur équipage au sol est en vie et dans la zone, car c'est la seule façon d'accumuler des points et de gagner le match. Les joueurs de la bêta auront accès à sept des équipages uniques du jeu final, tels que le Tech Noir, qui augmente les dégâts, ou le Warhedz lanceur d'ogives.

Pour rappel, Disintegration sera disponible dans le courant de l'année 2020.

