Disintegration : un trailer pour la bêta et 23 minutes de gameplay en solo

Tout devient vite très concret pour Disintegration, le jeu de tir et de stratégie de Private Division et V1 Interactive.

Le titre est ce mois-ci à l'honneur du programme IGN First, qui après avoir capturé une trentaine de minutes de gameplay dans un premier temps, revient déjà avec une nouvelle séquence de 23 minutes. Elle est issue d'une mission de la campagne, et permet d'apprécier les mécaniques de gameplay entre action et gestion tactique de nos unités sous un nouvel angle.

Dans le même temps, les développeurs ont tenu à faire la promotion de l'imminente bêta technique avec une courte bande-annonce, très dynamique, mais forcément moins instructive.

Cette session d'essai se fera en deux étapes : l'une privée, en deux parties du 28 au 29 janvier pour ceux qui auront été retenus suite aux inscriptions, et l'une ouverte, du 31 janvier au 1er février. Il s'agit d'un rodage en amont pour Disintegration, qui n'a pas encore de date de sortie précise en dehors d'un vague 2020.

