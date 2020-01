Disintegration : 32 minutes de vidéo en solo pour découvrir le gameplay à dos de gravcycle

Marcus Lehto, co-créateur de Halo, va diriger un projet novateur avec Disintegration, une épopée futuriste entre action et stratégie.

La première bande-annonce avait déjà livré un bel aperçu de l'univers et des possibilités du jeu de V1 Interactive, mais grâce à IGN, nous avons désormais un aperçu de l'expérience en conditions réelles. Les journalistes ont pu capturer 32 minutes de gameplay d'une mission en solo : nous y voyons le maniement du gravcycle, un vaisseau armé qui nous servira autant à nous déplacer qu'à attaquer, mais aussi la direction de nos unités au sol, pour une dimension tactique intéressante.

Si le concept vous plaît, sachez que Disintegration verra le jour en 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et ne sera pas uniquement livré avec cette campagne en solitaire, mais aussi avec deux modes multijoueurs.