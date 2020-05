Disintegration : une date de sortie proche pour le nouveau jeu du co-créateur de Halo

Pour son premier jeu à la tête de V1 Interactive, Marcus Lehto veut nous proposer quelque chose de différent avec Disintegration. Les parties nous inviteront en effet à gérer des stratégies en temps réel depuis notre gravcycle, pour des combats aussi musclés que tactiques, dans le cadre d'une campagne ou en multijoueur.

Le gameplay n'est en revanche pas à l'honneur de la bande-annonce du jour, qui se concentre davantage sur l'histoire et l'univers du titre. Nous mettons ainsi davantage d'images sur ce monde futuriste où les humains ont vu leur conscience transférée dans des corps robotiques par une méthode appelée Integration. Notre héros Romer, pourtant modifié, et ses amis rebelles vont alors partir en guerre contre la Rayonne pour retrouver leur humanité et assurer l'avenir de notre monde.

Dans un avenir proche, les changements climatiques extrêmes, la surpopulation, les pénuries alimentaires et une pandémie mondiale ont entraîné l’effondrement des nations de la Terre et l’humanité est au bord de l’extinction. Les scientifiques ont adopté un moyen par lequel le cerveau humain a été retiré et enfermé chirurgicalement dans une armature robotique ; un processus appelé Intégration. Cela devait être une solution temporaire à une crise inévitable. Ce fut une bonne chose pendant des décennies, permettant aux humains de survivre. Mais certains des Intégrés voient cette nouvelle forme de vie comme l’avenir de l’humanité. Sans désir de vouloir inverser le processus, les post-humanistes intégrés ont développé une hiérarchie sociale : ils se font appeler la Rayonne. La guerre mondiale a rapidement éclaté et les forces de la Rayonne cherchent maintenant à traquer tous les humains restants, forçant leur intégration et détruisant ceux qui ne partagent pas leurs opinions. Dans Disintegration, vous incarnez un personnage intégré nommé Romer. Il fait partie des nombreux rebelles qui sont désormais considérés comme des hors-la-loi par la Rayonne. C’est à vous de diriger un petit groupe de ces hors-la-loi, des gens qui ont choisi de se battre et de survivre, pour un avenir meilleur où l’on protège ceux qui nous sont chers dans l’espoir de redevenir humains un jour.

Passé par une bêta il y a peu, Disintegration est déjà prêt à voir le jour sur PC, PS4 et Xbox One : sa date de sortie est au passage fixée au 16 juin 2020 sur ces trois plateformes.

Lire aussi : PS5 et Xbox Series X : les SSD vont faire une « énorme différence » selon le co-créateur de Halo