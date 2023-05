AEW: Fight Forever, une date de sortie proche pour le nouveau jeu de catch des anciens développeurs des WWE 2K

Le schisme des jeux de catch aura bien lieu. Yuke's, développeur emblématique de jeux de catch depuis 1999, avait quitté la série WWE 2K en 2019, désormais reprise par Visual Concepts. Le studio japonais n'a cependant pas mis sa passion pour ce sport-spectacle de côté, et s'est vite mis en tête de développer une nouvelle franchise avec un nouvel éditeur, ce qu'il va faire avec AEW: Fight Forever, confirmé l'année passée.

Basé sur le jeune circuit All Elite Wrestling, il s'agira d'un jeu résolument arcade qui rendra hommage à tous les âges de la discipline, jusqu'aux combats les plus modernes. Les mouvements de luttes actuels, dont des coups en tandem innovants, seront présents via des commandes simples, et utilisables lors de rencontres variées, que ce soit dans le cadre du mode Carrière ou des parties solo ou coopératives en ligne, et pourquoi pas avec des brutes personnalisées et des dans arènes mythiques. Le projet était attendu par les fans du genre, et ils vont bientôt être servis : la date de sortie de AEW: Fight Forever vient d'être calée au 29 juin 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.

« Quand j’ai signé pour la première fois avec l’AEW, Tony Khan m’a donné l’opportunité de réunir la meilleure équipe de jeu qui comprend et respecte la lutte professionnelle, pour faire les meilleurs jeux de catch de tous les temps », a déclaré Kenny Omega, vice-président exécutif et ancien champion du monde AEW et champion du monde par équipe à l’AEW. « Grâce à notre incroyable collaboration avec Geta, YUKE’s et THQ Nordic, une nouvelle ère de jeu de lutte professionnelle approche rapidement. AEW: Fight Forever a dépassé mes attentes les plus élevées, et je suis convaincu que le 29 juin sera un jour mémorable pour les fans de catch et les joueurs. »

« Depuis notre annonce initiale, les fans du monde entier ont montré une passion débridée autour du lancement de Fight Forever, et l’AEW a prouvé à travers nos storylines passionnantes et nos combats de lutte percutants que les bonnes choses viennent à ceux qui attendent », a déclaré Tony Khan, PDG, GM et responsable de la création de l’AEW. « Avec Fight Forever, Kenny et notre équipe de classe mondiale ont livré une sensation authentique et nostalgique des jeux de lutte passés, ainsi que la créativité inégalée que l’AEW apporte à la table. Ce sera cool de voir nos fans enfin obtenir un jeu de catch alternatif de nouvelle génération le 29 juin. L’AEW a les plus grands fans de la planète, et je suis ravi qu’ils expérimentent cette nouvelle façon de s’engager avec nos stars. »