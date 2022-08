AEW: Fight Forever, le nouveau jeu de catch de Yuke's, développeur emblématique des WWE, officialisé par THQ Nordic

Les Japonais de Yuke's ont commencé à faire des jeux de catch avec WWF SmackDown! en 2000, sous le giron de THQ Nordic. Ils ont depuis livré quasiment un jeu du genre par an, y compris après le rachat des droits d'adaptation de la franchise par 2K Games en 2013, et ce jusqu'à WWE 2K19 en 2018. Il y a malheureusement eu une brouille entre le studio et le dernier éditeur, amenant Yuke's à abandonner la série, désormais reprise par Visual Concepts, notamment avec un WWE 2K22 au développement plus long qui a marqué une vraie évolution.

Yuke's n'a pourtant pas chômé depuis, en concevant un nouveau jeu de catch basé sur All Elite Wrestling, une autre fédération de catch bien plus jeune que la WWE, car lancée en 2019. Des visuels du titre avaient été présentés au cours de son développement, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il est pleinement officialisé par son éditeur nouvellement confirmé : THQ Nordic, partenaire historique de Yuke's. Il s'appellera AEW: Fight Forever et sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch à une date encore gardée secrète.

« L’une des premières choses que j’ai faites après avoir signé avec l’AEW a été de demander à Tony Khan de me laisser aider à rassembler la meilleure équipe de jeu de la planète, pour faire le meilleur jeu de catch de tous les temps », a déclaré Kenny Omega, vice-président exécutif de l’AEW et ancien champion du monde AEW et champion du monde par équipe de l’AEW. « Eh bien, nous venons de décrocher le finisseur parfait en nous associant à la puissance mondiale de l’édition et de la distribution THQ Nordic pour AEW: Fight Forever. La marque THQ a longtemps été synonyme de jeux de catch – il n’y a tout simplement pas de partenaire plus qualifié pour apporter AEW: Fight Forever aux millions de fans de lutte du monde entier. Yukinori Taniguchi, président et directeur général de YUKE'S, a déclaré : « Je suis à la fois heureux et excité d’avoir l’occasion de travailler avec AEW - qui insuffle une nouvelle vie à l’industrie de la lutte professionnelle - et la marque THQ, avec laquelle nous avons créé toute une ère de jeux de catch professionnel. En utilisant l’expertise que nous avons cultivée au fil des années, nous prenons en charge ce projet avec le personnel ultime de l’équipe de développement de YUKE'S afin de recréer l’attrait d’AEW dans un jeu vidéo au plus haut degré. Nous espérons que les fans apprécieront de découvrir la technologie la plus avancée et la prochaine évolution du jeu de lutte professionnelle. » « La vision incroyable de Kenny pour AEW: Fight Forever est influencée par son historique de lutteur à la fois à l’intérieur du ring et aux commandes », a déclaré le producteur exécutif Reinhard Pollice, THQ Nordic. « Combiner cette vision avec l’histoire inégalée du développement de jeux de catch de YUKE'S se traduit par une expérience AEW qui s’inspire fortement de la sensation d’arcade qui a d’abord gagné le cœur des joueurs de lutte il y a plus de deux décennies. »

Le titre proposera un gameplay moderne avec des animations basées sur les catcheurs actuels de l'AEW, qui utilisent des mouvements offensifs innovants, souvent en tandem. Les développeurs veulent retranscrire un feeling arcade, proposer un Mode Carrière où nous pourrons créer notre propre personnage et l'améliorer au fil des victoires, et permettre de personnaliser les lutteurs, leurs entrées, les équipes et les arènes. D'autres modes sont prévus, dont du Tag-Team en ligne, mais aussi des combats simples et des matchs 3-way, 4-way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights-Out et Exploding Barbed Wire Death.

Davantage de détails seront donnés la semaine prochaine, à l'occasion du THQ Nordic Digital Showcase du 12 août. À noter que le Microsoft Store diffuse déjà une bande-annonce avec du gameplay, qui n'a pas encore été officiellement été partagée par l'éditeur.

Whoops. Looks like Xbox posted next week’s #AEWFightForever trailer on their store a bit early @Wario64 pic.twitter.com/Q8k5bGMHJZ — ncbjd (@ncbjd) August 3, 2022

