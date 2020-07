Disintegration : un week-end gratuit pour découvrir le jeu avec des gravicycles

Disintegration est sorti le 16 juin dernier sur ordinateurs et sur les consoles de salon de Sony et Microsoft. Conçu par Marcus Letho (Halo) et développé par V1 Interactive, le titre mélange l'action, le tir et la stratégie, mais la recette a du mal à fonctionner, le jeu n'a pas reçu de notes très élogieuses au lancement.

Aucun chiffre de ventes n'a été communiqué par l'éditeur Private Division, mais d'après Steam Charts, Disintegration n'a pas dépassé les 120 joueurs en simultané, nous sommes loin d'un vrai succès commercial. C'est pour cela que sera lancé dans quelques jours un week-end gratuit sur Disintegration sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Du 30 juillet au 3 août, le titre de V1 Interactive sera ainsi jouable gratuitement, les joueurs pourront découvrir la campagne et les trois modes multijoueurs, à condition d'être abonnés au PlayStation Plus (8,99 € pour un mois) ou au Xbox Live Gold sur consoles de salon. L'occasion également de profiter des dernières mises à jour du jeu, qui inclut une refonte du gameplay des gravicycles, une interface et des effets visuels améliorés ou encore un matchmaking peaufiné.

Pour rappel, Disintegration est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, uniquement en dématérialisé, il bénéficiera d'ailleurs ce week-end d'une réduction de 40 % sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver notre test juste ici : TEST de Disintegration : le nouveau jeu du co-créateur de Halo explose au décollage