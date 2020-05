NVIDIA : de nouveaux pilotes pour Valorant, Minecraft Dungeons, Disintegration et Crucible

La bêta fermée de Valorant se terminera dans quelques heures, en attendant le lancement de la version 1.0 le 2 juin prochain. Mais NVIDIA ne perd pas de temps, il vient de publier dès aujourd'hui ses nouveaux drivers afin d'optimiser l'expérience de jeu sur le FPS compétitif de Riot Games.

Ces nouveaux pilotes permettent également de profiter de « la meilleure expérience possible » sur trois autres jeux, à savoir Minecraft Dungeons, Crucible et Disintegration, qui sortira pour rappel à la mi-juin. Au passage, NVIDIA annonce qu'une mise à jour de Windows 10 publiée ce mois-ci rajouter la nouvelle API graphique DirectX 12 Ultimate, pour visualiser plusieurs informations via le gestionnaire des tâches. Les cartes graphiques RTX du constructeur prennent évidemment en charge cette technologie.

Concernant les derniers drivers de NVIDIA, ils sont comme toujours à télécharger directement via le logiciel GeForce Experience de votre PC ou sur le site officiel du constructeur.