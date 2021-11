Disney : la firme de Mickey veut elle aussi son métavers !

Ah... le métavers (lire notre dossier)... Depuis quelques semaines, ce mot est dans toutes les discussions, et si le sujet n'est pas une nouveauté en soit, d'autres acteurs s'y sont déjà mis d'une manière ou d'une autre, comme Coca-Cola. Il est donc bien évidemment tombé dans les oreilles de Mickey.

Vers le métavers et au-delà ! Les studios Disney par la voix de Bob Chapek, le directeur général de la maison de Mickey, annoncent vouloir tout comme Meta ou encore Microsoft se lancer dans la course au métavers en connectant leurs mondes physiques et numériques grâce à leur riche bibliothèque d'IP, qui englobe Marvel, Pixar, Disney, Star Wars, 20th Century Fox ainsi qu'une incroyable diversité de mondes et personnages.

La Walt Disney Company n'en est pas à son coup d'essai et propose déjà de nombreuses expériences virtuelles et immersives avec Disney Movie VR, par le biais duquel nous sommes amenés à visiter des mondes thématiques et interagir avec nos personnages préférés. Mais tout cela a commencé bien avant, avec les parcs Disney et leurs expériences virtuelles interactives. À ce moment-là nous ne parlions pas encore de métavers. Les choses vont encore plus loin aujourd'hui avec les derniers parcs à thème faisant directement écho au dernier titre de IXLMxLAB : Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, dont le test est à retrouver ici. Les Disneyland de Californie et de Floride, représentant l'avant poste de Batuu, sont donc en quelque sorte le prolongement du jeu vidéo et vice-versa.

La Walt Disney Company entend mélanger son monde avec le nôtre, mais reste assez évasive quant aux tenants et aboutissants de sa vision.

Les efforts que nous avons déployés jusqu’à présent ne sont que le prologue d’une époque où nous serons en mesure de relier encore plus étroitement les mondes physique et numérique, ce qui permettra de raconter des histoires sans frontières dans notre propre métavers Disney.

Néanmoins, nous avons de quoi imaginer ce que pourrait être un monde à la Disney, où les personnages s'immisceraient dans notre quotidien, par le biais de l'AR par exemple. Les parcs, les films et séries ne sont qu'un avant-goût, d'autant que la firme travaille depuis de nombreuses années au développement de la réalité virtuelle et augmentée, entre autres, grâce à PoseVR, son outil de modélisation 3D permettant de créer et animer directement en réalité virtuelle, tout comme ses nombreuses solutions de réalité augmentée.