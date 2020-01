Dissidia Final Fantasy NT : au tour de Kaïn Highwind et Vaan d'obtenir costumes et armes supplémentaires, présentés en vidéos

Comme chaque mois, Square Enix tient un livestream pour présenter les mises à jour et nouveautés de Dissidia Final Fantasy NT et sa version arcade. Après l'avalanche d'annonces en décembre pour son 4e anniversaire, qui a apporté Ardyn Izunia en personnage jouable et du contenu pour Sephiroth et Linoa, retour à un rythme normal.

Ce sont deux donc personnages déjà présents dans le jeu de base qui ont droit à un 3e costume et une 5e arme. Le premier est issu de Final Fantasy IV et n'est autre que Kaïn Highwind, le chevalier dragon qui est surtout connu pour son armure. Ici, il arborera sa tenue de The After Years. L'autre heureux élu du jour ? Vaan, personnage principal de Final Fantasy XII, qui a droit à un costume totalement inédit allant bien au pirate du ciel en herbe. Les joueurs japonais pourront découvrir ces ajouts sur bornes d'arcade dès le 23 janvier, tandis que nous devrons patienter jusqu'au 6 février pour voir débarquer le tout sur console et PC aux prix habituels, soit 12,99 € par personnage ou 19,99 € dans un pack réunissant le tout. Pour les curieux, le livestream est visible ci-dessous.

Pour rappel, Dissidia Final Fantasy NT est disponible sur PS4, ainsi que sur Steam dans une Free Edition.