Dissidia Final Fantasy NT : Ardyn Izunia et des nouveautés pour Sephiroth et Linoa annoncés à l'occasion du 4e anniversaire

C'est ce dimanche qu'a eu lieu le livestream dédié au 4e anniversaire et Tournoi officiel national 2019 de Dissidia Final Fantasy NT. Deux points d'information étaient prévus et, comme il fallait s'y attendre, c'est surtout le deuxième où le gros des nouveautés a été annoncé. En effet, le premier nous a seulement appris que des rangs Ultima seront ajoutés, en plus d'arrangements inédits de thèmes musicaux. L'autre session s'est révélée bien plus généreuse, car en plus de costumes et armes inédits, un 38e combattant a été introduit, attendu de longue date !

Oui, Ardyn Izunia de Final Fantasy XV va enfin intégrer le roster de ce Dissidia, permettant à tous les épisodes numérotés d'avoir leur grand méchant (OK, c'est discutable pour FFXIII). Keiji Fujiwara prêtera une fois de plus sa voix à ce personnage de type Combattant, qui arrivera juste avant Noël dans les bornes d'arcade japonaise le 24, et 9 janvier 2020 dans la version NT sur PS4 et PC. Ses couleurs alternatives seront le rouge et le blanc, tandis que sa 2e forme vient tout droit de l'anime Episode Ardyn Prologue, qui se déclinera elle en bleu et rouge. Côté armes, il pourra notamment manier l'épée Rakshasa et celle d'Ifrit.

En ce qui concerne les 3e formes et 5e armes, les heureux gagnants du jour sont Sephiroth de FFVII, qui arborera une apparence inspirée de sa forme finale Safer, et Linoa Heartilly de FFVIII, devenant blonde à cette occasion en référence à un artwork du grand Yoshitaka Amano.

Des illustrations de chaque combattant de Materia du casting de base ont également été montrées, réalisées par différents artistes de Square Enix, que vous pouvez retrouver en page suivante avec les visuels des nouveautés issus du livestream.