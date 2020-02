Dissidia Final Fantasy NT : clap de fin des mises à jour, les nouveaux costumes et armes de l'Empereur et Cloud of Darkness présentés en vidéos

Cela fait plus de quatre ans que les joueurs de l'Est peuvent jouir de Dissidia Final Fantasy sur les bornes d'arcade de l'Archipel, tandis que les joueurs PS4 y ont eu droit il y a un peu plus de deux ans désormais dans sa version NT et ceux sur PC l'an dernier avec la Free Edition. Toutes les bonnes choses ont une fin, car le livestream du jour a annoncé la fin des mises à jour pour le jeu sur arcade et « consoles », qui restera parfaitement jouable en ligne rassurez-vous.

En plus de cette bien triste nouvelle signifiant qu'aucun contenu inédit ne verra le jour désormais, Takeo Kujiraoka a également indiqué que cette décision ne signifie pas qu'une suite est en chemin, rien n'étant prévu. La dernière mise à jour apportera ainsi le 3e costume et la 5e arme de deux personnages, toujours payants. Les heureux élus sont l'Empereur de Final Fantasy II et Cloud of Darkness de Final Fantasy III, pour des apparences inédites vraiment très réussies. Tout cela arrivera le 5 mars prochain sur PS4 et PC.

Pour ne pas changer, des visuels sont disponibles en page suivante en plus des bandes-annonces. La rediffusion du live est elle disponible ci-dessous.

Êtes-vous attristés par cette nouvelle signifiant la fin du suivi de Dissidia Final Fantasy NT ?

Lire aussi : TEST - Dissidia Final Fantasy NT : un Action-RPG typé Arcade dans un jeu de combat