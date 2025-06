Drag x Drive : la date de sortie dévoilée dans une certaine indifférence déroutante

En avril dernier, lors du Nintendo Direct servant à présenter la Switch 2 et son line-up, la société japonaise a mis en avant la fonctionnalité permettant d'utiliser les Joy-Con 2 à la manière de souris. Outre pouvoir jouer à Metroid Prime 4: Beyond comme si nous étions sur PC, l'un des jeux de l'éditeur servant à l'illustrer a eu de quoi étonner. Son nom, Drag x Drive, qui nous fera prendre part à des parties de basket-ball en fauteuil roulant. Uniquement prévu au format numérique sur l'eShop, il avait alors simplement été annoncé pour cet été sans plus de précision. Eh bien, nous avons enfin une date, qui a été dévoilée d'une manière nous faisant clairement penser que même Nintendo n'y croit pas...

C'est encore une fois l'application Nintendo Today! qui a eu la primeur de l'information (via Wario64). Le hic, c'est qu'elle n'a ensuite pas été repartagée sur les réseaux sociaux de l'entreprise et qu'aucune vidéo essayant de nous vendre cette expérience multijoueur n'a été diffusée. Pour un jeu mettant en avant l'accessibilité d'un tel sport auprès des personnes en situation de handicap, c'est d'autant plus dommage. Bref, c'est assez décevant, surtout pour une exclusivité Switch 2. Même le Nintendo Switch 2 Welcome Tour a eu plus de visibilité.

Drag x Drive est donc attendu le 14 août 2025 et voici la description qui en est faite sur le site officiel de Nintendo :

Tenez chaque Joy-Con 2 à la manière d'une souris pour contrôler précisément vos roues et vous déplacer sur le terrain. Levez une main et imitez un lancer de ballon avec votre poignet pour tenter de marquer ! Jouez avec ou contre des proches lors de matchs à 3 contre 3 en ligne, où que vous soyez ! AVANCER - Faites glisser les deux manettes vers l'avant pour avancer.

TOURNER - Glissez une seule manette vers l'avant pour tourner.

LANCER/TIRER - Levez une main et lancez le ballon d'un mouvement du poignet vers l'avant.

GESTES TECHNIQUES - Utilisez le half-pipe pour réaliser des acrobaties et des dunks !

Mise à jour : il aura fallu plus de trois heures (l'annonce est tombée à 15h00 sur l'app) avant que Nintendo ne la partage sur ses réseaux, mais sans vidéo inédite, l'extrait étant repris de la bande-annonce initiale. Au passage, nous apprenons qu'il coûtera 19,99 €, ce qui ne risque pas d'encourager grand monde à se le procurer.

Si vous comptez vous procurer la Switch 2, n'hésitez pas à consulter notre guide d'achat.