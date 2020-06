Dragon Quest Tact montre son gameplay en vidéo, une période de sortie au Japon annoncée

Souvenez-vous, en février dernier, Square Enix annonçait Dragon Quest Tact, un jeu de rôle tactique à destination des mobiles, qui avait ensuite eu droit à un teaser vidéo visible en fin d'article et une bêta fermée dans l'Archipel. Désormais, c'est la sortie qui se trouve en ligne de mire, toujours au Japon.

Ainsi, Dragon Quest Tact sera lancé sur iOS et Android dans le courant de l'été et les joueurs de l'Est peuvent d'ores et déjà se préinscrire par e-mail ou en suivant le compte Twitter pour ne pas manquer le lancement. Une bande-annonce mêlant séquences en images de synthèse et gameplay a pour l'occasion été diffusée, où nous retrouvons donc les affrontements entre monstres sur des terrains composés de cases, le tout au tour par tour, mais aussi le système d'amélioration de nos unités et bien d'autres éléments à même de satisfaire les fans de l'inépuisable saga.

Les projets mobiles autour de la licence sont donc toujours aussi nombreux et qualitatifs en apparence. L'éditeur n'est d'ailleurs pas près d'arrêter d'alimenter ces plateformes, un jeu Dragon Quest: Dai no Daibouken Tamashii no Kizuna ayant récemment été dévoilé. Par chez nous, Dragon Quest of the Stars est encore assez jeune, sa sortie remontant à février dernier.