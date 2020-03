DuckTales: Remastered, le jeu culte de retour en téléchargement sur PC, PS3, Xbox 360 et Wii U

Les plateformes de téléchargement sont souvent saluées pour leur caractère encyclopédique, elles qui permettent d'accéder en un instant à une immense majorité de jeux disponibles sur une console. Pourtant, pour des raisons de droit et de contrat, il n'est pas non plus rare que certains titres disparaissent des boutiques numériques.

C'était le cas l'année dernière de DuckTales: Remastered, qui a été retiré du PlayStation Store, de l'eShop, du Microsoft Store et de Steam, empêchant de potentiels futurs acheteurs de se le procurer depuis leur chaise ou canapé. Capcom n'avait pas justifié ce départ, et c'est sans plus d'explication qu'il annonce désormais son retour !

Dès maintenant, DuckTales: Remastered peut être retrouvé sur PS3, Wii U, Steam, Xbox 360 et même Xbox One via la rétrocompatibilité, au prix de 13,99 €. Si vous n'avez jamais joué au jeu de plateforme original ou à cette version remastérisée de qualité, c'est le moment : même si aucune épée de Damoclès ne flotte au-dessus du jeu, vous savez désormais que Capcom peut le retirer des plateformes de téléchargement à tout moment, au même titre que bien d'autres productions.

