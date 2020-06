Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour, un portage amélioré annoncé et daté sur Switch

Que vous aimiez les FPS ou non, vous connaissez forcément Duke Nukem 3D. Ce FPS culte de 1996 a aidé à poser les bases du genre tel que nous le connaissons aujourd'hui, et a permis à faire du Duke un héros tout aussi célèbre que la licence dont il est issu. Gearbox Publishing nous avait proposé une version modernisée du titre en 2016 sur PC, PS4 et Xbox One, sous le nom de Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour.



Elle ne manquait pas d'atout, avec un Épisode 5 inédit par les développeurs de l'aventure originale, une nouvelle arme appelée Incinérateur, un doublage réenregistré avec le comédien Jon St. John, ou encore la possibilité d'activer un affichage rétro ou moderne. Ce n'est plus vraiment le 20e anniversaire du Duke, mais Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour va maintenant faire son retour dans une nouvelle édition sur Switch.

Le portage profitera des fonctions gyroscopiques, de la détection de mouvement et du HD Rumble des Joy-Con, et la campagne pourra être joué en coopération en ligne ou en local avec jusqu'à huit joueurs, contre quatre dans la version de 2016.

Pour le reste, l'expérience sera identique, et sa date de sortie est fixée au 7 juillet sur l'eShop. Le prix de base sera de 9,99 €, mais pour le lancement, il sera carrément affiché à 4,99 €.