E3 2021 : Dragon Ball Z: Kakarot, une version Switch annoncée !

Nintendo est chaud bouillant et vient d'annoncer une grande nouvelle pour les fans de la franchise dAkira Toriyama, la venue de Dragon Ball Z: Kakarot sur la Switch. Sans surprise, l'équipe a dû faire quelques concessions visuelles pour faire tourner cette expérience sur la belle de Nintendo, mais de ce que nous pouvons en voir, le rendu reste tout de même passable.

En outre, que faut-il retenir ? Que cette édition inclura deux DLC. Et ? C'est tout...

Revivez l'histoire de Son Goku et des Guerriers Z dans DRAGON BALL Z: KAKAROT! Au-delà des affrontements épiques, vivez le monde de DRAGON BALL Z, combattez, mangez, pêchez et entraînez-vous avec Son Goku, Son Gohan, Vegeta et les autres. Explorez de nouvelles zones et aventures en progressant dans l'histoire et formez de puissants liens d'amitié avec d'autres héros de l'univers Dragon Ball Z.

Un nouvel ensemble d'éveil de pouvoir est inclus dans le jeu Nintendo Switch™ qui comprend 2 épisodes de combat de boss.