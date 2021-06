E3 2021 : Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, le jeu officialisé avant l'heure par une bourde de Nintendo

Lors de l'E3 2017, Yves Guillemot et Shigeru Miyamoto étaient ensemble sur scène pour présenter une improbable collaboration, Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle. Ce jeu de rôle tactique à destination de la Switch paru quelques mois seulement après son officialisation a ensuite connu plusieurs DLC, dont une extension scénarisée Donkey Kong Adventure mettant en scène le célèbre primate. Depuis, les joueurs espéraient une suite, et c'est ce que laissait entendre une rumeur avec un listing de bon nombre de jeux devant apparemment être présentés durant l'E3 2021. Nous l'attendions évidemment à l'Ubisoft Forward, mais c'est finalement une fuite du site officiel de Nintendo qui a vendu la mèche... Oui, l'éditeur a bel et bien dans ses cartons une belle surprise intitulée en anglais Mario + Rabbids: Sparks of Hope.

Ce nouvel épisode se la jouera visiblement Mario Galaxy dans l'âme, en témoigne le synopsis officiel :

Faites équipe avec Mario, Luigi, la princesse Peach, Lapin Peach, Lapin Luigi et leurs amis dans un voyage galactique pour vaincre une entité malveillante et sauver vos compagnons Spark. Explorez les planètes de la galaxie tout en découvrant des secrets mystérieux et des quêtes fascinantes ! Construisez votre équipe de rêve avec trois héros parmi un roster éclectique de neuf.

Abattez tous les nouveaux boss, ainsi que des ennemis familiers dans toute la galaxie.

Sauvez les adorables Sparks dans toute la galaxie, qui fournissent des pouvoirs distincts qui vous aideront au combat.

Libérez les compétences de vos héros, mais soyez stratégique lorsque vous foncez sur vos ennemis, sautez en équipe sur vos alliés et cachez-vous derrière des couvertures.

Pour le moment, Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope est attendu en 2022 sur Switch, sans plus de précision. Il sera traduit en français, allemand, anglais, italien et espagnol.

