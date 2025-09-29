EA Games : un gros changement à 50 milliards de dollars se profile !

Electronic Arts est un éditeur et développeur majeur de jeux vidéo et, comme la plupart des studios, il est coté en Bourse. Cela signifie que la société doit générer de l'argent pour satisfaire les actionnaires, quitte à bacler le développement de ses jeux, au grand dam des joueurs. Mais cela pourrait changer dans les prochaines heures.

EA bientôt hors de la Bourse publique ?





Comme l'a rapporté le Wall Street Journal (via IGN), Electronic Arts pourrait devenir une société privée. Plusieurs investisseurs comme la société de capital-investissement Silver Lake, la société d'investissement dirigée par gendre de Donald Trump Affinity Partners et le Fonds d'investissement public saoudien (PIF) pourraient ainsi débourser 50 milliards de dollars pour retirer EA Games de la Bourse publique.

Pour rappel, TXU voulait racheter Electronic Arts en 2007 contre 31,8 milliards de dollars et la société était valorisée à 43 milliards de dollars avant cette annonce. Une valeur qui a grimpé à 48 milliards de dollars. Comme le précise IGN, « il s'agirait probablement du plus gros rachat par effet de levier de tous les temps (sans ajustement pour l'inflation) ».

Le PIF s'immisce dans le jeu vidéo





Le Fonds d'investissement public saoudien s'intéresse toujours un peu plus aux jeux vidéo, ayant déjà de petites parts chez Nintendo. Il détient également Scopely, le nouveau propriétaire de Pokémon GO et finance un DLC d'Assassin's Creed Mirage. EA Games est quant à lui un éditeur et développeur majeur, avec des franchises fortes comme EA SPORTS FC (ex-FIFA), Battlefield ou encore Madden, très populaire en Amérique du Nord.

Selon le WSJ, l'officialisation ce rachat pourrait survenir dès ce lundi, nous devrions être rapidement fixés. En attendant, vous pouvez précommander Battlefield 6 à 60,36 € chez Leclerc.