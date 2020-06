ecosphere : le documentaire en VR qui vous transporte à l’autre bout du monde

Alors que vous êtes assis confortablement dans votre canapé, casque sur la tête, vous vous retrouvez soudain entre l’océan Pacifique et l’océan Indien, au milieu des récifs de l’archipel indonésien Raja Ampat. Une raie manta passe tout près de vous avec un banc de poissons. ecosphere, le documentaire en réalité virtuelle proposé par Phoria, a été filmé pour les Oculus de Facebook pendant plus de cinq mois au Kenya, en Malaisie et en Indonésie. Son but est de transporter ses spectateurs au bout du monde avec de magnifiques prises de vue, pour leur montrer la beauté de notre planète et les sensibiliser sur la nécessité de la préserver.

Toutefois, Trent Clews-de Castella, le fondateur de Phoria, a récemment déclaré que le documentaire ne représente en rien la morosité et le pessimisme, que nous pouvons souvent rencontrer lors de l’évocation du réchauffement climatique, mais qu’il met au contraire un coup de projecteur sur les acteurs du changement et montre les effets positifs des actions qu’ils entreprennent.

« La force de la réalité virtuelle, c’est l’empathie. »

L’idée générale d’ecosphere est d’écouter ces acteurs du changement exposer leurs histoires, et la seconde d’après, se retrouver en pleine nature ou au milieu de l’océan pour constater de nos propres yeux les effets positifs évoqués. Selon Trent Clews-de Castella, avec des images à 360°, les spectateurs ont généralement tendance à se focaliser sur un champ de vision à 90°. C’est la raison pour laquelle les lentilles utilisées pour les prises de vue sont du même diamètre que l’œil humain, ce qui permet d’obtenir une vue à 180°, pour des images à couper le souffle.

Le studio a misé sur l’empathie suscitée chez les spectateurs pour les sensibiliser aux problèmes environnementaux. Alors qu’il a récemment terminé sa troisième étude sur l’utilisation de la VR pour réduire la douleur et l’anxiété des patients du Royal Children's Hospital à Melbourne, il a découvert que les animaux représentaient l’élément qui suscitait le plus de joie chez les personnes. La mise en avant de l’ONG World Wide Fund for Nature (WWF), vouée à la protection de l’environnement et au développement durable, dans le cadre de cette collaboration est également l’objectif de ce documentaire.

Alors que nous sommes à la recherche de liberté et de voyage en cette période de déconfinement, ecosphere promet de vous téléporter dans de lointains pays et de vous en mettre plein les yeux. Dépaysement garanti !

Le documentaire est actuellement disponible gratuitement sur le site d’Oculus. Pour le visionner, et plein d'autres choses, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest ou un Oculus Rift chez notre partenaire Amazon.fr.