Elden Ring : un sublime anime teasé !

Jeu phénomène en 2022 et qui est encore aujourd'hui sur le devant de la scène grâce à l'extension Shadow of the Erdtree, Elden Ring passionne les joueurs et inspire les esprits créatifs. La Toile compte déjà de nombreux fan arts, cosplays et autres bijoux de créativités, mais Steins Alter tease désormais les joueurs avec tout autre chose :

La chaîne YouTube spécialisée dans l'animation japonaise vient de partager le teaser d'un anime Elden Ring, à admirer ci-dessus. L'équipe en charge du projet précise bien qu'il s'agit là d'une vidéo en cours de production, plusieurs dessins et animations vont être améliorés dans les prochains mois, jusqu'à la diffusion du produit final en fin d'année, qui devrait durer cinq minutes.

En tout cas, voir Maliketh, Radagon, Mohg et Malenia prendre vie façon japanime à déjà de quoi ravir les fans. Un plan de Messmer est même présent, l'extension Shadow of the Erdtree ne sera pas oubliée. Un fan film qui va davantage motiver Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin à se lancer dans la production d'un vrai long-métrage ?

