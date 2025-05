En plus de Metroid Prime 4, deux autres jeux de la licence pourraient-ils faire leur retour ?

En 2023, Nintendo surprenait son monde en effectuant un shadow drop de Metroid Prime Remastered (lire le test) sur l'eShop avant de le sortir en boîte, même si la rumeur courait depuis des années. Bon, les bruits de couloir parlaient aussi des autres épisodes et nous n'en avons jamais vu la couleur... Maintenant que Metroid Prime 4: Beyond est une réalité, attendu aussi bien sur Switch que Switch 2 et que nous avons pu essayé le mois dernier, la question est de nouveau posée sur la table en raison de dépôts de marque au Japon. Comme toujours avec ce genre d'information, il pourrait tout simplement s'agir d'un simple renouvèlement sans incidence ou bien de véritables indices quant aux plans de Nintendo, mais seul l'avenir nous le dira.

C'est notamment Stealth qui a repéré il y a quelques jours l'enregistrement des logos de Metroid Prime 3: Corruption (Wii, 2007) et Metroid Prime Hunters (DS, 2006). Quid de Metroid Prime 2: Echoes ? En mettant de côté la non-praticité de Chizai Watch ou du J-PlatPat pour trouver ce type de dépôt ne précisant pas forcément à l'écrit le nom de la licence, nous avons simplement pu dénicher Metroid...

Il y a tout de même de quoi gamberger avec ça en regardant ce qu'a pu proposer Big N. par le passé. En effet, à peine un mois avant le lancement de l'excellent Pikmin 4 en juillet 2023, la compilation Pikmin 1+2 avait fait ses débuts, un choix qui n'a pas empêché le nouvel épisode de se vendre. Sachant que Metroid Prime 4: Beyond est attendu cette année sans plus de précision, le même cas de figure pourrait se répéter, surtout qu'il s'agit là encore de jeux assez courts.

S'il semblerait curieux que Metroid Prime 2: Echoes ne soit pas intégré à une compilation remastérisée, rappelons que l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Toutefois, avec l'arrivée des jeux GameCube via le Nintendo Switch Online sur Switch 2, il n'y aurait vraiment rien d'étonnant à ce qu'il soit juste proposé sous sa forme d'origine. Puisqu'il vient d'avoir 20 ans ce 26 mai au Japon, où il était paru en dernier, le voir revenir au moins de la sorte prochainement aurait du sens.

Quant à l'intérêt de ne ressortir que les deux autres, que ce soit avant ou après le lancement du nouveau titre de Retro Studios, le seul lien apparent à l'heure actuelle tient en la présence du chasseur de primes Sylux, qui a fait ses débuts dans Metroid Prime Hunters notamment via son multijoueur et apparaissait dans l'une des cinématiques de fin du troisième (autant dire que c'était anecdotique). Bref, comme d'habitude, wait & see.

