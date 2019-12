eShop : les jeux Switch de décembre 2019 à ne pas rater selon Nintendo

D'ici quelques jours, la décennie va s'achever, tout comme le mois de décembre. Comme chaque mois, Nintendo partage une vidéo revenant sur les productions parues sur l'eShop ces dernières semaines et qu'il pourrait être bon de se procurer. Du lourd pour clôturer 2019 ?

La sélection est assez réduite cette fois, mais les genres sont variés et certains titres sont inédits.

Combattez pour survivre au bout du monde. En tant que Slayer, c'est à vous de traquer les gigantesques Behemoths qui dévorent les terres. Rejoignez des millions de joueurs, lancez-vous dans de rudes combats en coopération, créez des armures robustes et des armes mortelles, et forgez votre légende de Slayer de Ramsgate. Dauntless est un RPG d'action en ligne free-to-play signé Phoenix Labs. Mises à jour régulières, événements saisonniers, nouveaux Behemoths et plus encore vous attendent dans un monde riche et évolutif.

Shovel Knight: Treasure Trove

44,99 € sur Amazon Enfilez les bottes dorées de King Knight dans le plus grand et le plus majestueux de tous les jeux Shovel Knight ! Sautez, chargez à coups d'épaule, rassemblez vos sujets et faites preuve de stratégie dans cette préquelle, afin d'être sacré Roi des Cartes !

Découvrez le vrai sens de la peur dans Alien: Isolation, un survival horror se déroulant dans une atmosphère d'épouvante et de danger constants. Quinze ans ont passé depuis les événements d'Alien. La fille d'Ellen Ripley, Amanda, en mission pour percer le mystère de la disparition de sa mère, s'embarque dans une lutte désespérée pour survivre.

EarthNight

Les dragons ont pris possession du monde ! EarthNight est un jeu de plateforme en 2D au style soigné qui dépeint l'apocalypse des dragons, mais c'est aussi une véritable déclaration d'amour aux jeux d'arcade classiques. Les humains ont été exilés dans l'espace, forcés à vivre en orbite autour de la planète. Mais Sydney et Stanley en ont assez ! Ils décident donc de faire le grand saut pour regagner la Terre, tout en abattant un maximum de dragons sur leur route. Chaque partie commence dans l'espace. Vous devrez foncer vers la Terre en traversant cinq couches d'atmosphère, tantôt chutant à toute vitesse, tantôt courant sur le dos des dragons. Votre périple dans EarthNight sera à chaque fois différent, mais toujours plein de dangers.

Football Manager 2020 Touch

Dans Football Manager 2020 Touch, vous progresserez plus vite à travers les saisons en sautant les évènements d'avant-match et tout le cirque médiatique pour vous concentrer sur la meilleure partie – la création de votre effectif et les jours de match. Les jours de match peuvent eux aussi être accélérés avec la fonctionnalité « Résultat immédiat », qui accélère votre progression au classement et vous laisse tout le loisir de faire vos ajustements. Même si vous échangez la profondeur en faveur de la vitesse, vous ne perdrez rien sur le plan des détails puisque Touch propose toute la puissance de la base de données mondialement reconnue de Football Manager.

Avez-vous acheté l'un de ces jeux ? Les auriez-vous recommandés ?