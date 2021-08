Evil Genius 2: World Domination annoncé sur consoles de salon

Source: Just for Games

Source: Just for Games

En mars dernier, Rebellion lançait sur ordinateurs Evil Genius 2: World Domination, suite du jeu de stratégie culte parodiant les films d'espionnage à la James Bond. Le titre a déjà rencontré un joli succès critique sur PC, et il va prochainement avoir droit à son portage sur consoles de salon.

Evil Genius 2: World Domination reviendra en effet en fin d'année sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, avec des éditions physiques distribuées par Just for Games. Croisons les doigts pour que nous ayons droit aux éditions Deluxe et Collector. Le jeu ne changera pas, il faudra toujours incarner un Génie du Mal et gérer sa base secrète pour faire face aux forces de la Justice.

Evil Genius 2: World Domination sera disponible dans le courant du quatrième trimestre 2021 sur les consoles de Sony et Microsoft. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.