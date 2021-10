Evil Genius 2: World Domination, date de sortie et bonus de précommande pour la version console

Source: Just for Games

Sorti en mars dernier uniquement sur ordinateurs, Evil Genius 2: World Domination va prochainement avoir droit à son portage sur consoles de salon. Cette version pour les PlayStation et Xbox avait été annoncée en août, mais Rebellion est de retour avec des informations plus concrètes.

La date de sortie d'Evil Genius 2: World Domination est fixée au 30 novembre 2021 sur PlayStation 5, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre aura droit à une version physique distribuée par Just for Games, et les joueurs précommandant le jeu avant son lancement auront en bonus trois objets pour décorer leur repaire de Génie du Mal, à savoir l'Aurore Boréale, la Fontaine de Jouvence et le Cheval de Troie.

Une nouvelle bande-annonce d'Evil Genius 2: World Domination est à découvrir ci-dessus, et vous pouvez déjà précommander le jeu contre 39,98 € sur Amazon.