EVO Community Series : des tournois de jeux de combat en ligne accessibles aux joueurs PS4 datés, 74 000 $ de cashprize à partager

La communauté des jeux de combat a été secouée en ce début d'année, lorsqu'elle a appris le rachat de l'organisateur de tournois EVO par Sony Interactive Entertainment. Il ne prévoit pas de changer fondamentalement le fonctionnement de la société et a d'ailleurs déjà annoncé un EVO 2021 Online pour ce mois d'août.

Avant tout cela, une initiative originale va cependant venir nous occuper. L'EVO Community Series sera ainsi un tournoi en ligne accessible sur inscription à tous les joueurs PS4 éligibles. Il y aura 3 compétitions entre le 10 juin et le 3 août, pour un total de 120 tournois internationaux, 74 000 $ de cashprize à remporter et plus de 100 heures de live prévues. Des jeux comme Guilty Gear -Strive-, Tekken 7, Mortal Kombat 11 Ultimate, Dragon Ball FighterZ ou Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON font partie de la liste des jeux proposés, alors si vous avez un petit niveau sur l'un des titres, n'hésitez pas à vous proposer.

Pour les concurrents les plus sérieux, les inscriptions pour l'EVO 2021 Online viennent aussi d'ouvrir.

Depuis l’annonce du prochain chapitre de notre histoire avec Evo en mars dernier, nous nous sommes préparés pour un formidable tournoi Evo 2021 Online prévu au mois d’août. Nous sommes ravis de vous offrir aujourd’hui encore plus d’opportunités de jouer, de regarder et d’apprendre au travers de vos jeux de combat favoris avec le lancement de l’Evo Community Series, un évènement mondial en l’honneur de la communauté des jeux de combat (FGC) qui commencera le 10 juin.

Evo Community Series (10 juin – 3 août)

La semaine prochaine, L’Evo Community Series, proposera plus de 120 tournois dans le monde entier, plus de 74 000$ de prix au total, et plus de 100 heures de diffusion.

Dans le cadre de cet évènement communautaire, PlayStation organise trois tournois du 10 juin au 3 août. Les joueurs PS4 éligibles dans certaines régions du monde entier pourront participer à ces compétitions ouvertes pour tenter de vaincre leurs adversaires et de gagner des récompenses (voir détails ci-dessous). Certains matchs seront diffusés sur les chaînes Twitch et YouTube de PlayStation, ainsi que sur la chaîne Twitch de l’Evo.

Que vous soyez capable de réaliser des inputs parfaits ou que vous aimiez simplement voir des combos difficiles exécutés avec brio, cet évènement né de l’implication des fans au sein de la communauté des jeux de combat permet de réunir différents milieux autour de leur passion commune : le jeu de combat. Préparez-vous à un nombre record de défaites, d’outsiders et de moments inoubliables lors de ces évènements. Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur le PlayStation Competition Center ou sur l’onglet Évènements de votre système PS4.

Evo 2021 Online (du 6 au 8 et du 13 au 15 août)

Prêts à révéler votre talent sur la scène internationale ? L’inscription à l’Evo 2021 Online ouvre aujourd’hui ! L’inscription est gratuite, et les futurs champions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine* peuvent s’inscrire pour participer à la plus longue compétition de jeux de combat sur evo.gg.

Les tournois PS4 de l’Evo Community Series

<img src="https://live.staticflickr.com/65535/51209339936_2bcf9a28c8_h.jpg" aria-hidden="true" alt="Evo & PS4 Community Series">

FGC Arcade – Tournois PlayStation : Édition Evo





Dates 10 juin – 22 juin Régions Amérique du Nord, Europe Prix 20 000 $ au total Titres annoncés Granblue Fantasy: Versus, Guilty Gear -Strive-, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7 Règlement et critères d’éligibilité Abonnement actif à PS Plus requis. Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et résider dans un pays éligible.** Participation nulle là où la loi l’interdit. Voir le règlement complet.

La gloire vous attend lors de ce tournoi pro-am ouvert aux nouveaux arrivants et aux outsiders. Des qualifications ouvertes puis des rondes suisses déboucheront sur un affrontement entre le gagnant et un pro pour obtenir la victoire ainsi que des gains tirés d’un pot de 20 000 $. Obtenez de précieux conseils grâce aux interviews et profitez de la table ronde des talents avec la participation des grands noms de la communauté. Pour savoir comment participer et regarder, rendez-vous sur : Compete.playstation.com

<img src="https://live.staticflickr.com/65535/51209339856_56f8b03921_h.jpg" aria-hidden="true" alt="Evo & PS4 Community Series">

Tournois PlayStation de l’Evo 2021 Online : Échauffement

Dates 26 juin – 13 juillet Régions Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, Asie Prix 19 000 $ au total Titres annoncés Guilty Gear -Strive-, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition, Tekken 7 Règlement et critères d’éligibilité Abonnement actif à PS Plus requis. Les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus et résider dans un pays éligible.*** Participation nulle là où la loi l’interdit. Voir le règlement complet.

Vous avez soif de compétition et voulez acquérir de l’expérience avant le début des vrais combats ? Obtenez un avant-goût de la tension et de la frénésie à venir lors de l’Evo 2021 Online. Les joueurs qui obtiennent la première place remporteront une partie d’un prix de 19 000 $ ainsi que des récompenses spéciales telles que des thèmes et des avatars. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Compete.playstation.com

<img src="https://live.staticflickr.com/65535/51208626167_920960a10a_h.jpg" aria-hidden="true" alt="Evo & PS4 Community Series">

Tournois PlayStation de l’Evo 2021 Online : Tournois parallèles





Dates du 8 juillet au 3 août Régions Amérique du Nord, Europe, Amérique latine, Moyen-Orient, Asie, Japon Prix 35 000$ au total Titres annoncés BlazBlue: Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus, Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON, Skullgirls 2nd Encore, Soulcalibur VI, Under Night In-Birth, Exe:Late[cl-r] Règlement et critères d’éligibilité Abonnement actif à PS Plus requis. Les participants doivent être âgés de 16 ans ou plus et résider dans un pays éligible.**** Participation nulle là où la loi l’interdit. Voir le règlement complet.

Ce festival d’évènements régionaux réunit différentes communautés en l’honneur de l’Evo et de la FGC. Vous pourrez bientôt former de nouvelles amitiés et des rivalités, et profiter de ce sentiment particulier que seuls les jeux de combat peuvent apporter, avec un total de 35 000 $ en jeu. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Compete.playstation.com

L’année la plus importante de l’Evo ne fait que commencer. Nous espérons que vous rejoindrez notre évènement communautaire et viendrez tester vos capacités auprès de joueurs du monde entier tandis que nous nous préparons pour l’Evo 2021 Online ! Rendez-vous ici et sur evo.gg pour plus d’informations dans les semaines à venir.

*Les joueurs résidant dans les pays suivants sont autorisés à participer : États-Unis, Canada, Bahamas, République Dominicaine, Cuba, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Jamaïque, Îles Caïmans, Venezuela, Colombie, Guyane, Suriname, Guyane française, Porto Rico, Mexique, Équateur, Brésil, Pérou, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Chili, Argentine, Irlande, Royaume-Uni, France, Espagne, Portugal, Belgique, Pays-Bas, Italie, Suisse, Autriche, Allemagne, Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Roumanie, Monténégro, Kosovo, Albanie, Macédoine du Nord, Bulgarie, Grèce, Turquie, Russie occidentale, Thaïlande, Laos, Vietnam, Malaisie, Indonésie, Philippines, Singapour, Japon, Corée, Taïwan, et Hong Kong. Mortal Kombat 11 Ultimate ne fonctionnera qu’en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

** Abonnement actif à PS Plus requis. Les participants doivent être âgés de 18 ans et plus et résider dans unpayséligible. Participation nulle là où la loi l’interdit. Voir le règlement complet Les joueurs résidant dans les pays suivants sont autorisés à participer : États-Unis, Canada, Mexique, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni

***Abonnement actif à PS Plus requis. Les participants doivent être âgés de 18 ans et plus et résider dans un pays éligible. Participation nulle là où la loi l’interdit. Voir le règlement complet. États-Unis, Canada, Mexique, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Japon, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay. Mortal Kombat 11 Ultimate ne fonctionnera qu’en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine.

**** Abonnement actif à PS Plus requis. Les participants doivent être âgés de 16 ans et plus et résider dans un pays éligible. Participation nulle là où la loi l’interdit. Voir le règlement complet États-Unis, Canada, Mexique, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, Royaume-Uni, Hong Kong, Inde, Indonésie, Malaisie, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Japon, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Équateur, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Uruguay.