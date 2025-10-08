ExcelsiusXR, quand la réalité augmentée entre au bloc opératoire et pas pour du jeu vidéo

La réalité augmentée ne se limite plus au divertissement. Elle s’invite désormais dans des domaines où la précision compte autant que la créativité. L’un des exemples les plus marquants vient de Globus Medical, qui vient de transformer un ancien projet open source de Leap Motion en outil chirurgical. Son nom : ExcelsiusXR.

Derrière cette technologie se cache une idée née il y a plusieurs années, celle du casque North Star, imaginé par la société Leap Motion. Ce prototype de réalité augmentée offrait un large champ de vision et un suivi précis des mouvements des mains. Pensé comme une base expérimentale, il avait été rendu libre d’accès pour encourager la recherche. Aujourd’hui, Globus Medical s’en inspire pour équiper les chirurgiens d’un dispositif capable de superposer des images anatomiques directement dans leur champ de vision.

Conçu pour la chirurgie de la colonne vertébrale, ExcelsiusXR affiche en temps réel des données issues de scanners ou d’IRM, fusionnées avec la réalité du patient. Le casque projette ainsi des modèles 3D des vertèbres et des instruments, permettant au chirurgien d’ajuster ses gestes sans détourner le regard. La précision est impressionnante, environ cent microns, avec un champ de vision proche de quatre-vingt-cinq degrés.

L’appareil fonctionne avec le système ExcelsiusGPS, déjà connu pour sa fiabilité en navigation chirurgicale. Ensemble, ils offrent une aide à la décision et une sécurité renforcée au bloc. Le praticien visualise la trajectoire idéale, limite les erreurs et gagne du temps, tout en réduisant les rayonnements liés à l’imagerie répétée. Dans un domaine où chaque millimètre compte, cet apport visuel change la manière de travailler.

Pour David Holz, fondateur de Leap Motion et désormais à la tête de Midjourney, voir cette technologie évoluer vers un usage médical est un aboutissement. North Star avait été conçu comme un terrain d’expérimentation pour les chercheurs et les passionnés. Le voir renaître sous la forme d’un outil utilisé dans des interventions réelles illustre parfaitement la maturité que la réalité augmentée atteint aujourd’hui.

my prev startup (Leap Motion) made the best hand tracking (to this day) and an amazing open source AR headset (North Star). now the tech is getting deployed by Globus to surgical theaters around the world. 85 degree FoV and 100 micron stereo co-registered tracking. cool! pic.twitter.com/tsOqsY02ki — David (@DavidSHolz) October 6, 2025

Le projet ExcelsiusXR prouve qu’une idée née dans un simple labo peut finir par changer la manière d’opérer. Ce qui passait hier pour de la science-fiction est désormais posé sur la tête des chirurgiens. La réalité augmentée quitte les démonstrations pour s’inviter là où la précision ne laisse pas de place à l’erreur.