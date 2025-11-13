F1 25 : une grosse nouveauté débarque avec la Saison 4

Electronic Arts a lancé la quatrième saison de contenu pour F1 25, le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Jusqu'au 6 janvier 2026, la Saison 4 proposera une nouvelle façon de se mesurer aux autres joueurs, une mise à jour du classements des pilotes et une série de récompenses mettant à l'honneur la créativité et les couleurs de la saison 2025 de Formule 1.

Un nouveau mode de jeu dans F1 25





Le mode Défi de survie, un nouveau mode de jeu rapide et intense, plonge les joueurs au cœur de l'action de la Formule 1 à travers des manches éliminatoires effrénées. Avec cinq voitures en lice et le DRS disponible dès le premier tour, chaque course est un sprint à haut risque où un seul pilote franchit la ligne d'arrivée. Les joueurs gagneront des Jetons de survie en fonction de leurs performances, qui leur permettront ensuite de débloquer des récompenses spéciales rendant hommage à la créativité et au style des pilotes de F1.

Tout au long de la Saison 4, les joueurs pourront échanger leurs jetons contre certains des designs les plus marquants de l'année : de l'emblématique livrée de Ferrari à Monza à l'édition spéciale de Red Bull au Japon, en passant par le casque « Orange Lion » de Max Verstappen ou encore le casque rose vif de George Russell à Miami, et bien d'autres encore.

Les notes des pilotes mises à jour





Chaque saison de F1 25 apporte une nouvelle version du classement des pilotes, la dernière mise à jour étant basée sur les performances réelles enregistrées entre les Grands Prix d'Azerbaïdjan et du Brésil. Une série de performances régulières de Carlos Sainz, qui a notamment offert à Williams son premier podium complet depuis 2017 à Bakou et marqué six points lors du sprint d'Austin, a permis à l'Espagnol de grimper dans le classement. À quelques courses de la fin de la saison, les rookies de la saison 2025 de F1 continuent de faire forte impression et voient leurs progrès récompensés. Cette mise à jour marque également l'arrivée du pilote argentin Franco Colapinto, qui remplace Jack Doohan chez Alpine. Ce changement s'applique à tous les modes, mais ne concerne que les nouvelles sauvegardes dans le mode Carrière. Le classement complet des pilotes est disponible ici.

