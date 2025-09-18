F1 25 : la Saison 3 lancée, de grosses nouveautés rajoutées

Alors que les fans de Formule 1 ont rendez-vous ce week-end avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan, EA Games et Codemasters lancent une nouvelle grosse mise à jour pour F1 25. Leur jeu de course sous licence officielle FIA accueille la Saison 3, avec de nombreux évènements, une nouvelle actualisation des notes des pilotes et surtout l'arrivée de la F2 2025.

La F2 complètement intégrée à F1 25





Eh oui, comme chaque année, les joueurs doivent attendre de longs mois avant de retrouver le championnat officiel de Formule 2 dans les jeux F1, une mise à jour tardive mais complète, elle rajoute les 11 écuries, les 22 pilotes et les 14 courses de cette saison de F2 2025, pour l'instant dominée par Leonardo Fornaroli. Les F1 ont quant à elles droit à quelques améliorations avec la mise à jour Sports qui revisite l'aérodynamique et le placement des sponsors, pour coller davantage à la réalité.

Les 10 ans de Haas





La Saison 3 de F1 25 célèbre également les 10 ans de Haas. L'écurie américaine a débarquée en 2015, a marqué ses premiers points l'année suivante, mais n'est jamais montée sur le podium (pour l'instant). Les joueurs peuvent ainsi revivre des moments marquants et obtenir des livrées et casques spéciaux, ou participer à un futur Défi Pro. Pour marquer le coup, F1 25 sera jouable gratuitement du 16 au 20 octobre 2025, à l'occasion du Grand Prix des États-Unis.

Un gros +4 pour Isack Hadjar





Enfin, les notes des pilotes sont encore une fois mises à jour, les développeurs ayant pris en compte les récents résultats des Grands Prix. Max Verstappen remonte à 94 points (+1), Isack Hadjar passe à 81 (+4, grâce à un podium à Zandvoort), Gabriel Bortoleto grimpe à 78 (+4), Liam Lawson passe à 76 (+4), seul Kimi Antonelli n'améliore pas sa note chez les rookies. Il y a également des notes revues à la baisse : Carlos Sainz Jr. chute à 84 points (-2). Toutes les notes sont disponibles sur le site d'EA Games.

F1 25 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à 65,16 € sur Cdiscount ou Leclerc.

