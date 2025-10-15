F1 25 jouable gratuitement, pile pour battre Ollie Bearman au COTA

Un week-end gratuit pour F1 25





Electronic Arts invite les joueurs à rejoindre la grille de départ pour un week-end placé sous le signe de la fête et de la compétition dans EA SPORTS F1 25, le jeu officiel du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. Du 16 au 20 octobre, les joueurs pourront jouer au jeu gratuitement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam, avec un accès complet au Championnat du monde de Formule 1 2025 de la FIA, à Point de Rupture et à Mon Ecurie 2.0. Alors que le Grand Prix des États-Unis approche à grands pas, F1 25 célèbre la course à domicile de Haas avec un tout nouveau Défi Pro, donnant aux joueurs la chance d'affronter la nouvelle star de l'équipe, Ollie Bearman.

Aux joueurs de battre Ollie Bearman





Pour cet événement spécial, le rookie et son coéquipier Esteban Ocon se sont affrontés roue contre roue sur le Circuit des Amériques afin de déterminer lequel des deux finira dans le jeu avec le meilleur temps. C'est finalement Ollie qui s'est imposé. À partir du 15 octobre, les joueurs pourront se lancer dans F1 World pour tenter de battre le temps d’Ollie dans le Défi Pro Haas et avoir une chance de débloquer la livrée de l’édition 2025 du Grand Prix des États-Unis de l'écurie, qui arrivera dans le jeu en même temps que dans le monde réel. Ollie Bearman commente :

Esteban a fait de son mieux, mais je n'allais pas le laisser avoir le meilleur temps aussi facilement. Maintenant, c’est au tour des joueurs : voyons qui sera assez rapide pour battre mon temps.

Double XP et promotions





Les joueurs qui participeront à des courses dans le jeu tout au long du week-end pourront démarrer sur les chapeaux de roue grâce au Double Podium Pass XP, et les nouveaux joueurs pourront acheter le jeu avec une réduction de 30 % sur le prix de vente standard sur les plateformes de distribution, tout en conservant la progression et le contenu enregistrés dans la version d’essai.

