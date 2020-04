Famitsu Dengeki Game Awards 2019 : Pokémon Épée et Bouclier et Death Stranding grands vainqueurs de la cérémonie

Aujourd'hui se tenait la première édition des Famitsu Dengeki Game Awards, une remise de prix organisée par les célèbres magazines nippons Famitsu et Dengeki. C'est forcément dans des conditions un peu particulières que la cérémonie a eu lieu, avec une équipe réduite en direct sur un plateau bien terne, masques de protection sur le visage.

La sauterie a récompensé tardivement les meilleurs jeux de l'année 2019, et c'est encore une fois Death Stranding qui est ressorti du lot, avec quatre prix majeurs et une récompense pour Hideo Kojima, ainsi que deux trophées spéciaux décernés par des spécialistes chinois. Malgré tout, le jeu de l'année n'est autre que Pokemon Épée et Bouclier, aussi auréolé du prix de meilleur RPG dans la catégorie dédiée. À noter les belles performances de Persona 5 Royal et 13 Sentinels: Aegis Rim qui repartent avec deux statuettes chacun.

Jeu de l'année 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo)

Pokemon Épée et Bouclier (Game Freak/Pokemon Company) MVC ~Most Valuable Creator~ George Kamitani (Vanillaware)

Hideo Kojima (Kojima Productions)

Hidetaka Miyazaki (FromSoftware) Meilleur scénario 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo) Meilleurs graphismes 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom) Meilleure musique Kingdom Hearts III (Square Enix)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Persona 5 Royal (Atlus) Meilleur personnage Clifford Unger (Death Stranding)

Sam Porter Bridges (Death Stranding)

Reisalin Stout (Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout) Meilleur jeu en ligne Apex Legends (Electronic Arts)

Final Fantasy XIV: Shadowbringers (Square Enix)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom) Meilleur jeu d'action Sekiro: Shadows Die Twice (FromSoftware)

Devil May Cry 5 (Capcom)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom) Meilleur jeu de tir Apex Legends (Electronic Arts)

Call of Duty: Modern Warfare (Sony Interactive Entertainment/Activision)

Fortnite (Epic Games) Meilleur jeu action-aventure The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment)

Resident Evil 2 (Capcom) Meilleur jeu d'aventure AI: The Somnium Files (Spike Chunsoft)

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Tokyo Chronos (MyDearest) Meilleur RPG Fire Emblem: Three Houses (Intelligent Systems/Nintendo)

Persona 5 Royal (Atlus)

Pokemon Épée et Bouclier (Game Freak/Pokemon Company) Meilleur jeu indépendant Untitled Goose Game (House House/Panic)

Gnosia (Petit Depotto/Mebius)

Baba Is You (Hempuli) Meilleure licence originale Astral Chain (PlatinumGames/Nintendo)

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Death Stranding (Kojima Productions/Sony Interactive Entertainment) Meilleur jeu eSport Street Fighter V (Capcom)

Fortnite (Epic Games)

Rainbow Six Siege (Ubisoft) Meilleur streameur OtojaOtsuichi

Junichi Kato (Unko-chan)

Moko Famitsu Dengeki Special Awards Dragon Quest Walk

Ring Fit Adventure Meilleur créateur selon la Chine Hideo Kojima Meilleur jeu selon la Chine Sekiro: Shadows Die Twice

Comme quoi, les goûts des journalistes japonais et des Occidentaux ne sont pas si éloignés que ça.

